60 nielegalnych imigrantów z Białorusi usiłowało dostać się do Polski

We wtorek z z Białorusi na terytorium Polski wbrew przepisom usiłowało przekroczyć granicę 60 osób. Kilka grup cudzoziemców podchodziło pod barierę.

3 stycznia z Białorusi na terytorium Polski wbrew przepisom usiłowało przekroczyć granicę 60 osób. Kilka grup cudzoziemców podchodziło pod barierę, ale gdy zostały zauważone przez polskie służby, cofnęły się w głąb Białorusi.

Nielegalni migranci zostali ujawnieni na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w: Czeremsze, Mielniku, Szudziałowie, Narewce i Dubiczach Cerkiewnych. Aż 30 osób, które wczoraj próbowały nielegalnie wkroczyć na terytorium Polski, pochodziło z Syrii. Pozostali to mieszkańcy Iraku, Iranu, Egiptu i Jemenu.

Od 30.12.2022 r. do 01.01.2023 r. ujawniono 126 cudzoziemców, usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium Polski. Zatrzymano również czterech pomocników w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Zdarzenia odnotowano na odcinkach granicy zabezpieczanych przez Placówki SG: w Krynkach, Bobrownikach, Narewce, Mielniku, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W piątek ujawnione zostały 52 próby nielegalnego przekroczenia granicy, w sobotę – 47, a w niedzielę takich zdarzeń było 27. Kila grup cudzoziemców, pokonując nielegalnie granicę, przekroczyło rzekę graniczną Świsłocz. Ujawnieni obcokrajowcy pochodzili z: Egiptu, Iraku, Jemenu, Ghany, Syrii, Afganistanu i Turkmenistanu.

Przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymano także czterech kurierów. W piątek trzech obywateli Ukrainy usiłowało przewieźć do Niemiec dwie grupy cudzoziemców. W rejonie Narewki, w dwóch autach, jechało 12 Egipcjan, a w okolicach Mielnika zatrzymano z kolei 3 Syryjczyków. Natomiast w niedzielę w Siemiatyczach został zatrzymany do kontroli pojazd, którym oprócz kierowcy, podróżował również obywatel Ukrainy i 4 Syryjczyków.

Organizatorowi przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.

Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili w ubiegłym roku prawie 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Podobnie wyglądała sytuacja na początku bieżącego roku.

Informowaliśmy też, że wśród poszukiwanych przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) zdecydowanie dominują obcokrajowcy. Stanowili oni w ubiegłym roku prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Zobacz także: Straż Graniczna rozbiła grupę zajmującą się przemytem imigrantów [+VIDEO]

Kresy.pl