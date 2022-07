140 pojazdów Cougar dotarło do Polski

Kolejna partia pojazdów wielozadaniowych Cougar 4×4 dotarła z USA do Polski. Podobnie, jak te przysłane wcześniej, trafią do jednostek wojskowych na wschodzie kraju. Łącznie, Polska otrzymała już ponad 200 takich pojazdów.

W sobotę szef MON, Mariusz Błaszczak poinformował, że do Polski dotarła kolejna partia pojazdów wielozadaniowych MRAP COUGAR 4×4. Trafią do jednostek wojskowych we wschodniej części naszego państwa.

„Dziś do Polski dotarły kolejne wozy Cougar 4×4 – ponad 140 sztuk. Wkrótce korzystać z nich będą żołnierze z jednostek na wschodzie kraju. Konsekwentnie modernizujemy Wojsko Polskie i wzmacniamy zdolności obronne” – napisał Błaszczak na Twitterze.

Dziś do Polski dotarły kolejne wozy Cougar 4×4 – ponad 140 sztuk. Wkrótce korzystać z nich będą żołnierze z jednostek na wschodzie kraju. Konsekwentnie modernizujemy #WojskoPolskie i wzmacniamy zdolności obronne. pic.twitter.com/kF6mK9abJV — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 2, 2022

Jak pisaliśmy, pierwsza partia 70 amerykańskich pojazdów Cougar 4×4 dotarła do Polski niecałe dwa tygodnie temu. Tym samym, mamy już 210 wozów. Polska łącznie zamówiła 300 egzemplarzy.

Przypomnijmy, że szef MON Mariusz Błaszczak informował w grudniu ub. roku o podpisaniu z USA umowy na dostawę 300 używanych pojazdów MRAP typu Cougar. Podkreślił, że pojazdy mają zostać dostarczone Wojsku Polskiemu na początku 2022 r.

Zwracaliśmy już uwagę, że stawia to pod znakiem zapytania realizację programu „Pegaz”. W Planie Modernizacji Technicznej 2017-2022 zakładano, że w ramach programu „Pegaz” ówczesny Inspektorat Uzbrojenia MON zakupi 105 Wielozadaniowych Pojazdów Wojsk Specjalnych (WPWS) dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej, w dwóch etapach, a w późniejszym okresie, od 2022 roku, także dla Wojsk Lądowych. Zaznaczano jednak, że potrzeby odbiorców są wyższe i potrzeba odpowiednio 150 i 130 nowych pojazdów, nie licząc kilkuset dodatkowych dla reszty sił zbrojnych.

Tymczasem w odpowiedzi na pytanie, czy ogłoszony zakup to realizacja programu Pegaz, mjr Krzysztof Płatek, ówczesny Rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia, poinformował w listopadzie: „Pozyskanie pojazdów MRAP Cougar 4×4 pozwala zaspokoić bieżące potrzeby Sił Zbrojnych RP. Perspektywiczne potrzeby opisane wymaganiem operacyjnym będą mogły zostać zrealizowane w późniejszym terminie”.

Jak informowaliśmy pod koniec lipca ub. roku, Inspektorat Uzbrojenia opublikował na swojej stronie internetowej informację o unieważnieniu z powodu błędów formalnych postępowania przetargowego w sprawie zakupu partii wielozadaniowych pojazdów dla Wojsk Specjalnych, kr. Pegaz. Powodem tego kroku były błędy formalne. Decyzja zapadła 23 lipca.

Jeszcze w połowie lipca informowano, że pod uwagę brani są czterej oferenci: Huta Stalowa Wola S.A. wraz z Tatra Export s.r.o., H.Cegielski-Poznań S.A. wraz z firmą Arquus, Thales Polska Sp. z o.o. oraz AMZ Kutno S.A. Według deklaracji postępowanie obejmowało plan zakupu 15 egzemplarzy z opcją na 90 kolejnych.

Cougar to amerykański transporter opancerzony typu MRAP. Posiada napęd 4×4. Jego załoga liczy 6 osób. Pojazd posiada zwiększoną ochronę przed wybuchem min lądowych oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Masa całkowita podjazdu to ponad 17 t, a jego ładowność to ponad 2,5 tony. Zasięg operacyjny Cougara wynosi 966 km. Jego maksymalna prędkość to 105 km/godz.

Kresy.pl