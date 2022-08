Mołdawia chce niezależnego audytu rozliczeń z Gazpromem

Komisja Europejska potrąciła z funduszy należnych Polsce trzecią i czwartą część kar naliczanych za "brak pełnego dostosowania" się do orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej - podał we wtorek portal RMF, powołując się na rzecznika KE. Chodzi o kwotę 63 mln euro. Oznacza to, że od 3 listopada, gdy Komisja zaczęła naliczać kary Polska straciła już 174 mln euro.

Dziennikarka RMF FM przekazała we wtorek, że Bruksela zdecydowała o potrąceniu Polsce trzeciej i czwartej części kar 25 lipca br. Potrącono kary za okres od 22 lutego do 23 marca (30 mln euro) i od 24 marca do 25 kwietnia (33 mln euro). Chodzi o karę 1 mln euro dziennie za niewykonanie przez Polskę orzeczenia TSUE z lipca 2021 roku ws. zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

KE wysyłała wcześniej Polsce wezwania do zapłaty. Komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders wysłał kilka dni wcześniej list do polskich władz. Stwierdził w nim, że chociaż osiągnięto postęp w niektórych konkretnych kwestiach, to jednak Polska nadal "nie w pełni zastosowała się do orzeczenia TSUE z 14 lipca".