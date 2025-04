Na skutek tego traktatu zginęło co najmniej 200 000 Polaków. 30 kwietnia 1921 roku w życie wszedł traktat ryski

Traktat ryski, podpisany 18 marca 1921 roku, zakończył wojnę polsko-bolszewicką i ustalił wschodnią granicę Polski aż do 1939 roku. Dla jednych był to triumf realistycznej polityki prawicy, dla drugich – klęska federalistycznych aspiracji Józefa Piłsudskiego.

Obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. chwili wymiany w Mińsku dokumentów ratyfikacyjnych przez zainteresowane strony.

Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęły się w sierpniu 1920 roku w Mińsku w obliczu zagrożenia niepodległości Polski przez wojska bolszewickie. Polskiej delegacji przewodził Jan Dąbski, a sowieckiej Karl Daniszewski. We wrześniu negocjacje przeniesiono do Rygi, a Daniszewskiego zastąpił Adolf Joffe.

Po zwycięstwach w Bitwie Warszawskiej i kampanii niemeńskiej, Polska zyskała silniejszą pozycję negocjacyjną. Delegacja w Rydze, zdominowana przez endecję, odrzucała jednak koncepcję federalizmu Piłsudskiego, dążąc do wyłączenia z nowej Polski ziem zamieszkanych przez inne narody. Narodowa Demokracja nie wierzyła w trwałość Sowietów i widziała w przyszłej, niekomunistycznej Rosji sojusznika przeciwko Niemcom, kosztem podziału Białorusi i Ukrainy.

Na mocy porozumienia Polska rezygnowała z ziem dawnej Rzeczypospolitej położonych na wschód od granicy biegnącej wzdłuż Dźwiny na północy i Zbrucza z Dniestrem na południu. Uznawała marionetkową Ukraińską SRR i wycofywała się z poparcia dla Ukraińskiej Republiki Ludowej, swego jedynego sojusznika w wojnie polsko-bolszewickiej. Sowietom oddano także Mińsk.

Ostatecznie traktat ryski wyznaczył wschodnią granicę Polski zbliżoną do II rozbioru. Polska zyskała część zachodniej Białorusi i Ukrainy. Sowieci aprobowali fakt znalezienia się w granicach Polski całej Galicji. Zobowiązali się do wypłaty odszkodowania i zwrotu dóbr kultury, czego potem nie zrealizowali. Także wynegocjowane w Rydze prawa dla Polaków pozostających w ZSRR pozostały w dużej mierze na papierze, a wielu z nich spotkał tragiczny los.

Ucierpiały nie tylko narodowości ULB. Zginęło co najmniej 200 000 Polaków

Traktat ryski pozostawił za wschodnią granicą II Rzeczypospolitej około miliona Polaków. Maria Czapska, siostra Józefa Czapskiego, komentowała to tak: „[…] skazał na straszną niewolę sowiecką i stopniowe wyniszczenie ponad milion ludności, jak najbardziej polskiej, tak miejskiej, jak wiejskiej, ludności polskich zaścianków, związanych z Polską tradycjami, wyznaniem, krwią powstańczą, carskimi rugami, Sybirem”.

Stalin początkowo wiązał z tą ludnością nadzieje: planował utworzenie w ZSRR małej sowieckiej Polski, by wykształcić kadry, które wezmą udział w przyszłej agresji na II Rzeczpospolitą. Polacy stawili jednak duży opór stalinowskim programom kolektywizacji i ateizacji. Ostatecznie w ramach operacji polskiej NKWD wielu z nich zostało rozstrzelanych – było to co najmniej 111 000 osób. Zwykle zabijano ich strzałem w tył głowy. Kolejne 100 000 osób wywieziono do Azji Środkowej i na Syberię. Wywózki także dla wielu skończyły się śmiercią.

Polaków zabijano dlatego, że byli Polakami. W czasie „Wielkiego terroru” Polak mieszkający w ZSRR miał ponad 30 razy większą szansę być rozstrzelanym, niż wynosiła średnia dla innych grup narodowościowych. Ocenia się, że we wszystkich operacjach w czasie Wielkiej Czystki zginęło nie mniej niż 200 tysięcy Polaków. To o wiele więcej niż podczas późniejszej zbrodni katyńskiej.

Traktat ryski wyznaczył granice II Rzeczypospolitej na blisko dwie dekady. Do dzisiaj pozostaje przedmiotem kontrowersji historycznych i debat o polskiej polityce wschodniej.

Zobacz relację Marceli Reznikowej, z domu Kułakowskiej, która po aresztowaniu i rozstrzelaniu ojca w 1937 roku została razem z matką zesłana do miasta Aszt w Tadżyckiej SRS.