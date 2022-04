Zrównywanie ZSRR z III Rzeszą będzie w Rosji karane

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nowelizację ustawy ustanawiającą kary administracyjne za porównywanie Związku Radzieckiego do nazistowskich Niemiec.

Nowe przepisy zakładają odpowiedzialność administracyjną za „publiczne utożsamianie” celów i działań Związku Radzieckiego z celami i działania III Rzeszy, napisał w sobotę portal Deutsche Welle. Karze administracyjnej podlegać będzie w Rosji także podważanie „decydującej roli” ZSRR w pokonaniu hitlerowskich Niemiec i kwestionowanie „humanitarnego” wymiaru działań państwa radzieckiego w tej wojnie.

W przypadku popełnienia tak określonych czynów ich sprawca może zostać obłożony karą pieniężną w wysokości 1-2 tys. rubli, a nawet karą aresztu w wymiarze do 15 dni. Dla osób sprawujących urzędy kara pieniężna może wynieść 2-4 tys. rubli. Znacznie wyższe kary będą nakładane na osoby prawne. Instytucje i organizacje w przypadku naruszenia nowych przepisów muszą się liczyć z grzywną w wysokości 10-50 tys. rubli.

W przypadku powtórnego ich naruszenia grzywny dla obywateli wzrosną do 5 tys. rubli, dla urzędników – do 20 tys. rubli, dla osób prawnych – do 100 tys. rubli. Ponadto urzędnikom grozi zakaz wykonywania obowiązków urzędowych na okres od sześciu miesięcy do roku, zaś podmiotom prawnym zawieszenie działalności na okres do 90 dni.

Zaprzeczanie „decydującej roli narodu radzieckiego w pokonaniu nazistowskich Niemiec i humanitarnej misji ZSRR w wyzwoleniu krajów Europy” zostało uznane w Rosji za nielegalne jeszcze w 2021 r. Jednak dopiero teraz określono karę za takie czyny.

