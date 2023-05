Zełenski w Paryżu. Macron zapowiedział pojazdy opancerzone i lekkie czołgi dla Ukrainy

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski ogłosili, że Francja wyszkoli i wyposaży kilka ukraińskich batalionów w “dziesiątki” pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów.

Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski wydali wspólne oświadczenie w nocy z niedzieli na poniedziałek, po kolacji w Pałacu Elizejskim. “W nadchodzących tygodniach Francja przeszkoli i wyposaży kilka batalionów w dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, w tym AMX-10RC” – wskazano w komunikacie.

Dodano, że Francja koncentruje swoje “wysiłki na wspieraniu ukraińskich zdolności obrony powietrznej”.

“Oprócz wkładu narodowego Francja aktywnie uczestniczy w działaniach Unii Europejskiej i NATO w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy i szkolenia ukraińskich żołnierzy” – napisano.

This evening, with President Zelensky, we took stock of Ukraine’s operational needs to face Russia’s aggression.

France will continue to provide political, financial, humanitarian and military support to the Ukrainians as long as it takes.…

