Zełenski skrytykował Polskę i inne kraje, które zakazały importu zboża z Ukrainy. „To nie czas, by iść śladem Rosji”

Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wprowadzony przez kilka państw, w tym Polskę, zakaz importu ukraińskich produktów rolnych jest „destrukcyjny”, sprzeczny z umową stowarzyszeniową i służący Rosji.

W piątek wieczorem, w ramach swojego codziennego wystąpienia do narodu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do wprowadzonego przez Polskę i kilka innych państw zakazu importu określonych ukraińskich produktów rolnych. Skrytykował te działania, określając je mianem „destrukcyjnych”.

„Osobno dyskutowaliśmy z przewodniczącym Rady Europejskiej [Charlesem Michelem – red.] sytuację wokół destrukcyjnego, moim zdaniem, wprowadzonego przez niektóre państwa zakazu wwożenia naszych produktów rolnych” – powiedział Zełenski.

Zdaniem prezydenta Ukrainy, zakaz importu m.in. ukraińskiej pszenicy, kukurydzy i rzepaku jest sprzeczny z umową stowarzyszeniową UE-Ukraina, a ponadto jest w interesie Rosji.

„Podkreślam, że to nie tylko narusza obowiązującą umowę stowarzyszeniową między Ukrainą a UE, ale też daje Kremlowi niebezpieczną nadzieję na to, że w naszym wspólnym europejskim domu czyjeś błędne decyzje mogą przeważyć nad wspólnymi interesami” – oświadczył Zełenski.

„Teraz, gdy Rosja narusza wolność handlu, próbując zablokować dostawy produktów rolnych na światowe rynki, to nie czas, by ktokolwiek szedł śladem państwa-zła, robił coś podobnego” – twierdzi prezydent Ukrainy.

„Trzeba znaleźć normalne, konstruktywne wyjście w duchu europejskim z tej niełatwej sytuacji; takie decyzje, które uwzględniałyby interesy wszystkich naszych krajów i Europy ogółem” – zaznaczył.

Zełenski dodał też, że omówił z szefem RE co można zrobić i jak rozwiązać tę sytuację oraz, że jest w kontakcie ze wszystkimi partnerami.

Jak pisaliśmy, w piątek Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie handlu poinformował, że KE osiągnęła zasadnicze porozumienie z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

„Kluczowe elementy umowy, uzgodnione również z Ukrainą, to: cofnięcie jednostronnych środków przez Polskę, Słowację, Bułgarię i Węgry; wyjątkowe środki ochronne dla 4 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i ziaren słonecznika; pakiet wsparcia w wysokości 100 mln euro dla poszkodowanych rolników w 5 państwach członkowskich; zapewnienie badań niektórych innych produktów, w tym oleju słonecznikowego; prace nad zapewnieniem eksportu do innych krajów za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych” – poinformował.

Jak informowaliśmy, wcześniej w piątek premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z komisarzem UE Dombrovskisem na temat sytuacji na rynku rolnym. “Sfinalizowaliśmy uzgodnienia z UE dotyczące zakazu importu tych produktów rolnych, które doprowadziły do destabilizacji na rynku w Polsce, czyli przede wszystkim chodzi o zboże i kukurydzę. Przedłużenie regulacji dot. ceł będzie obowiązywać od czerwca, do czerwca obowiązują obecne regulacje, co do których Polska podjęła bardzo intensywny proces negocjacji. Ja jadąc po drodze rozmawiałem z wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem” – oświadczył szef rządu.

pravda.com.ua / president.gov.ua / Kresy.pl