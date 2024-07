Zełenski chce, aby Trump pokazał swój plan „szybkiego zakończenia wojny”

Prezydent Aleksandr Łukaszenko powiedział, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej służy Warszawie do wywierania nacisku na Mińsk. Stwierdził, że migranci są zabijani a ich ciała są przerzucane na stronę białoruską: "Gdzie są europejskie demokracje? Gdzie są Amerykanie, którzy kibicują prawom człowieka?"

Aleksandr Łukaszenka we wtorek wygłosił przemówienie, w którym odniósł się również do kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Stwierdził, że Warszawa wykorzystuje sytuację do wywierania nacisku na Mińsk. Dowodem miała być ostatnia wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, podczas której głowa państw miała "poskarżyć się na Łukaszenkę".

„Dlaczego mówię o tym problemie? Ponieważ dzisiaj używa się go do wywierania na nas presji na Zachodzie. Szczególnie nasi «przyjaciele», nasi najbliżsi sąsiedzi ciężko nad tym pracują: polskie kierownictwo. Zaszli już tak daleko, że… Prezydent Duda poszedł do Xi Jinpinga i poskarżył się na Łukaszenkę. Poprosił Xi Jinpinga, aby wywarł wpływ na Łukaszenkę i Putina, aby zakończyli tę migrację” -Aleksandr Łukaszenko.