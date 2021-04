Prezes Polskiego związku Piłki Nożnej (PZPN) Zbigniew Boniek został mianowany w poniedziałek wiceprezydentem UEFA. Wcześniej został ponownie wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek został wybrany wiceprezydentem UEFA na 4-letnią kadencję! Jest to wielkie, indywidualne docenienie dotychczasowej działalności jako członka Komitetu Wykonawczego UEFA oraz jako Prezesa PZPN – napisał w poniedziałek na Twitterze Sawicki, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wcześniej UEFA informowała, że został ponownie wybrany do Komitetu Wykonawczego federacji.

Congratulations to the following individuals, who are elected or re-elected to the #UEFAExCo for a four-year term.

🇵🇱 Zbigniew Boniek

🇷🇺 Alexander Dyukov

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 David Gill

🇮🇹 Gabriele Gravina

🇩🇪 Rainer Koch

🇸🇪 Karl-Erik Nilsson

🇳🇱 Just Spee

🇹🇷 Servet Yardımcı#UEFACongress

— UEFA (@UEFA) April 20, 2021