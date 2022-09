Zamieszki w Grecji. Komuniści protestują przeciwko wprowadzeniu policji uniwersyteckiej

Rządząca Grecją centroprawicowa partia Nowa Demokracja zdecydowała się na rozmieszczenie Zespołów Ochrony Instytucji Uniwersyteckich, zwanych potocznie policją uniwersytecką, na kampusach w Atenach i Salonikach. Przeciwko tej decyzji swoich zwolenników zaczęły mobilizować greckie młodzieżowe organizacje komunistyczne.

Zespoły Ochrony Instytucji Uniwersyteckich zostały rozmieszczone na czterech głównych uniwersytetach w Atenach i Salonikach na zasadzie pilotażowej. Ich zadaniem jest ochrona przestrzeni uniwersyteckiej przed anarchizmem i wandalizmem. Wcześniej, w 2019 roku, rząd uchylił zakaz wchodzenia policji na tereny uniwersyteckie.

W oświadczeniu wydanym 6 września MAS wezwał policję uniwersytecką do opuszczenia kampusów. Jak stwierdzono w oświadczeniu, „w czasach, gdy tysiące studentów nie wie, czy będzie w stanie kontynuować naukę i gdy brakuje akademików, rosną czynsze, a uczelnie są niedofinansowane, rząd przeznaczył 50 mln euro na policję uniwersytecką”.

„Wzywamy wszystkich studentów w kraju do wzmożenie walki o potrzebną im edukację przeciwko planom nasilenia represji! Nasze szkoły i uniwersytety nie potrzebują policji; potrzebujemy więcej infrastruktury, nauczycieli, akademików, sal lekcyjnych i książek!” – przekazała komunistyczna organizacja.

Również Komunistyczna Młodzież Grecji (KNE) wezwała rząd do przekierowania pieniędzy na pokrycie rzeczywistych potrzeb studentów, takich jak masowa rekrutacja profesorów, akademiki i nowoczesna infrastruktura.

„Grecja ma historię radykalnych ruchów studenckich i powstań na kampusach, z czego najbardziej znanym przykładem jest powstanie na politechnice w Atenach z listopada 1973 roku. Rozmieszczenie policji uniwersyteckiej i wzmożony nadzór nad przestrzeniami akademickimi jest powszechnie postrzegane jako próba udaremnienia radykalnych mobilizacji na kampusach przeciwko antyludzkiej polityce rządu” – czytamy na lewicowej stronie People’s Dispatch.

Masowe protesty rozpoczęły się w czwartek 8 września, kiedy studenci, nauczyciele i inni pracownicy uniwersyteccy wzięli udział w masowym wiecu na Placu Konstytucji w Atenach. Manifestacje zostały zorganizowane m.in. przez Studencki Front Walki (MAS) i Komunistyczną Młodzież Grecji (KNE).

Police use tear gas, batons and water cannons to disperse students protesting against the so called “university police”, a corps that was recently established by the right wing government and has sparked protests around #Greece. #πανεπιστημιακη_αστυνομια pic.twitter.com/PYdUCv79Xa

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) September 17, 2022