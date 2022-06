Wybory parlamentarne we Francji. Sondażowe wyniki I tury

W niedzielę w I turze wyborów parlamentarnych we Francji koalicja lewicy Nupes uzyskała 26,2 proc., zdobywając najwięcej głosów – wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express. Koalicja prezydencka Razem otrzymała 25,8 proc. W niedzielę 19 czerwca odbędzie się druga tura wyborów parlamentarnych we Francji.

Wyniki sondażu wskazują, że koalicja lewicy Nupes uzyskała 26,2 proc., koalicja prezydencka Razem otrzymała 25,8 proc., Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen 19,1 proc. głosów, a koalicja Republikanów -UDI 11,1 proc. Pozostałe ugrupowania otrzymały łącznie 5,9 proc. głosów.

Sondaż wskazuje jednak, że to właśnie koalicja prezydencka Razem powinna pozyskać w przyszłym Zgromadzeniu najliczniejszą grupę deputowanych, co ma związek z uwarunkowaniami geograficznymi i niuansami ordynacji wyborczej: od 270 do 310 mandatów. Z kolei Nupes może zdobyć od 170 do 220 deputowanych.

Wyniki sondażu wskazują, że bezwzględna większość (289 deputowanych) w parlamencie dla prezydenta Emmanuela Macrona nie jest zagwarantowana.

Sondaż instytutu Ifop wskazuje z kolei, że Nupes uzyskał 25,7 proc. głosów, koalicja prezydencka Razem 25 proc., Zjednoczenie Narodowe 19,3 proc., Republikanie z UDI 11,6 proc., Rekonkwista Erica Zemmoura 4 proc., zaś pozostałe ugrupowania 14,4 proc.

PAP przypomina, że w 2017 r. sama prezydencka La Republique en Marche (LREM) bez wchodzenia w koalicję uzyskała w wyborach parlamentarnych bezwzględną większość: 308 deputowanych w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Instytut Elabe podał w swoim badaniu sondażowym, że wskaźnik absencji wyborczej wyniósł 52,8 proc.

