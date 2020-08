Władze Wielkiej Brytanii wycofują się z łagodzenia obostrzeń i nakładają nowe przepisy na część kraju

Obostrzenia związane z koronawirusem w Wielkiej Brytanii miały zostać jeszcze bardziej złagodzone w ten weekend, ale w piątek władze zmieniły plany i nałożyły nowe przepisy na miliony gospodarstw domowych w północnej Anglii, w związku z obawami o wzrost liczby infekcji koronawirusa – poinformowała agencja France24.

Jak poinformowała agencja prasowa France24, rząd Wielkiej Brytanii wycofał się z łagodzenia obostrzeń związanych z koronawirusem i wprowadził dodatkowe przepisy w związku z obawami o wzrost liczby infekcji w północnej Anglii.

Ponowne otwarcie niektórych miejsc, takich jak kasyna, kręgielnie i lodowiska, które miało rozpocząć się w sobotę, zostało opóźnione co najmniej do 15 sierpnia, podobnie jak ponowne wprowadzenie pokazów zamkniętych czy dopuszczenie większych tłumów na imprezach sportowych – ogłosił premier Boris Johnson.

„Powiedziałem, że nasz plan ponownego otwarcia społeczeństwa i gospodarki jest uwarunkowany, że nie zawahalibyśmy się zaciągnąć hamulców w razie potrzeby. Nasza ocena jest taka, że ​​powinniśmy teraz wcisnąć ten hamulec” – powiedział podczas briefingu na Downing Street.

Johnson, który na początku tego tygodnia ostrzegał przed „drugą falą” przypadków w Europie, dodał, że Wielka Brytania „nie może być zadowolona” z powodu rosnącej liczby infekcji.

Jego oświadczenie pojawiło się kilka godzin po tym, jak rząd zaostrzył regionalne środki, na mocy których osobom z różnych mieszkań zabrania się spotykania w pomieszczeniach. Zakaz dotknął miliony osób mieszkających w Manchesterze i częściach hrabstw Lancashire i Yorkshire. Brytyjski sekretarz ds. zdrowia Matt Hancock poinformował, że ograniczenia zostały wprowadzone, ponieważ ludzie „spotykają się i nie zachowują dystansu społecznego”.

„Podchodzimy do tej akcji z ciężkim sercem, ale widzimy rosnące wskaźniki Covid w Europie i jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić wszystko co konieczne do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa” – poinformował Hancock na Twitterze.

Piątkowe dane rządowe pokazały, że istnieją „pewne dowody na to, że w ostatnich tygodniach wzrosła częstotliwość występowania nowych infekcji” w Anglii.

Doradca medyczny rządu Chris Whitty przekonywał, że mówienie o drugiej fali przetaczającej się przez Europę w niczym teraz nie pomoże, ale przyznał, że działania podjęte do tej pory w celu złagodzenia ograniczeń były „na krawędzi” tego, co można nazwać bezpiecznymi.

„Pomysł, że możemy wszystko otworzyć i utrzymać wirusa pod kontrolą, jest ewidentnie błędny i widzimy, że jesteśmy na skraju tego, co możemy zrobić” – przekonywał.

