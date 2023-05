Władze Lublina chcą wprowadzić w szkołach lekcje języka ukraińskiego

Po wakacjach w szkołach w Lublinie ma ruszyć pilotażowy program nauczania języka ukraińskiego jako dodatkowego języka nowożytnego. Jeśli po konsultacjach z resortem edukacji powstanie podstawa programowa, to od 2024 roku będzie można uczyć ukraińskiego we wszystkich szkołach w Polsce.

Jak poinformowała stacja RMF FM, władze Lublina chcą wprowadzić język ukraiński jako dodatkowy język nowożytny w szkołach. Pilotażowy program miałby ruszyć od września. Trwają rozmowy z Ministerstwem Edukacji, żeby stworzyć ministerialną podstawę programową.

Dodajmy, że gdyby stworzono i zaakceptowano taką podstawę programową, to języka ukraińskiego można by było uczyć we wszystkich szkołach w Polsce.

Pomysł promuje m.in. wiceprezydent Lublina Mariusz Banach. Jak zaznacza, obecnie w lubelskich szkołach pracuje około 100 nauczycieli z Ukrainy. „Kilkoro z nich przygotowuje autorskie programy do nauczania języka ukraińskiego” – dodał.

Banach twierdzi, że istnieje potrzeba wprowadzenia w szkołach lekcji języka ukraińskiego, a w Lublinie „nie ma co do tego wątpliwości”.

– O tym, że jest potrzeba wprowadzenia ukraińskiego jako języka nowożytnego, przekonywać nie trzeba nikogo. My tutaj w Lublinie, co do tego nie mamy wątpliwości. To bardzo dobry krok dotyczący przyszłości, tego, jak kiedyś młodzi ludzie będą podejmowali pracę zawodową – powiedział wiceprezydent Lublina, cytowany przez RMF FM. Podkreślił, że język ukraiński zostanie wprowadzony do szkół za zgodą rad rodziców.

Wiceprezydent Banach wyjaśnił też, że „żeby język ukraiński mógł funkcjonować w szkołach na takich samych zasadach, jak niemiecki czy francuski, czyli np. żeby mógł być zdawany na egzaminach zewnętrznych potrzebna jest podstawa programowa opracowana przez Ministerstwo Edukacji”. Trwają rozmowy w tej sprawie. Banach zaznacza, że gdyby tak się stało, to w 2024 roku we wszystkich szkołach w Polsce pojawiłaby się możliwość nauczania języka ukraińskiego. „Wtedy stałby się drugim językiem nowożytnym – do wyboru” – dodał.

Przypomnijmy, że polski resort edukacji już postanowił włączyć język ukraiński do grupy języków obcych, jakie można zdawać na maturze. Wskazują na to też wypowiedzi przedstawicieli rządu w Kijowie. Wybór ukraińskiego na tym egzaminie ma zostać umożliwiony od roku szkolnego 2025/2026.

