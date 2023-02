Ukraińska wicepremier potwierdza, że język ukraiński będzie uwzględniony w polskim systemie oświaty

We wtorek doszło do spotkania przedstawicieli instytucji oświatowych Polski i Ukrainy. Omawiano w jego trakcie rolę języka ukraińskiego w systemie oświatowym w Polsce, i języka polskiego na Ukrainie.

Informację takie podał portal telewizji Biełsat. Przytacza on wypowiedzi ukraińskiej wicepremier Iryny Wereszczuk, która zrealacjonowała przebieg spotkania przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz Ukraińskiego Centrum Oceniania Jakości Oświaty. Jego głównym tematem było zwiększenie powiązań ukraińskiego systemu edukacji z systemami państw Unii Europejskiej, w tym z Polską.

„Zjednoczenie z Polakami to gwarancja stałego rozwoju i bezpieczeństwa. Oświata i język to główne narzędzia, od których zaczyna się takie zjednoczenie” – powiedziała w tym kontekście Wereszczuk. Jak dodała – „Musimy przejść do konkretnych działań, by integrować się z przestrzenią europejską. Pierwszym krokiem jest nauczenie się języków sąsiadów”.

Ukraińska wicepremier podkreśliła, że „ten krok powinien być obopólny”. Mówiła przy tym o stanowisku rządu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie – „Polacy są gotowi włączyć język ukraiński jako obcy do spisu przedmiotów szkolnych. Z kolei strona ukraińska ma opracować strategię pisania egzaminów maturalnych z języka polskiego. I jeśli w tym celu potrzebne są zmiany ustawowe, trzeba rozpocząć ten proces już dziś”.

Ukraiński resort edukacji przyznał, że Polskie szkoły i uczelnie uznają już wyniki egzaminów zdanych na Ukrainie, natomiast on sam pracuje dopiero nad systemem przeliczania wyników polskich matur na potrzeby rekrutacji na uczelnie wyższe Ukrainy. Przypomniała, że opracowano już w projekt ustawy mający ułatwić obywatelom RP dostęp do tych uczelni.

Słowa ukraińskiej wicepremier są potwierdzeniem informacji sprzed tygodniem, że polski resort edukacji już postanowił włączyć język ukraiński do grupy języków obcych, jakie można zdawać na maturze. Wybór ukraińskiego na tym egzaminie ma zostać umożliwiony od roku szkolnego 2025/2026.

belsat.eu/kresy.pl