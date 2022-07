Władze Finlandii skonfiskowały kilometry rosyjskich wagonów

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę fińskie władze zajęły rosyjskie mienie o wartości co najmniej 80 mln euro. Przejęto także tysiące rosyjskich wagonów kolejowych, które utknęły w całym kraju. Część z nich jest wypełniona cennym ładunkiem. Przejęte dotychczas wagony ustawione w szeregu tworzyłyby pociąg o długości co najmniej dwudziestu kilometrów.

Władze Finlandii przejęły tysiące rosyjskich wagonów kolejowych należących do różnych rosyjskich banków i dużych firm – podaje w niedzielę portal Rynek Kolejowy. Medium powołuje się na dokumenty Fińskiego Urzędu Kontroli Utsökningsverket.

Przejęto różne typy wagonów towarowych, które wjechały do kraju przed zamknięciem ruchu przez granicę. Władze Finlandii informują, że przejęte dotychczas wagony ustawione w szeregu tworzyłyby pociąg o długości co najmniej dwudziestu kilometrów. Byłby około 20 razy dłuższy niż najdłuższe pociągi towarowe w Finlandii.

„Pomimo dużej liczby wagonów, ich przechowywanie obecnie nie stanowi problemu dla VR” – podkreśla Eljas Koistinen, prezes VR (Koleje Fińskie). „Nie mogę powiedzieć ile dokładnie ich jest, ale szacuje się, że jest to znacznie poniżej 10 proc. wszystkich wagonów na fińskich torach. Są one przechowywane w całym kraju, dopóki obowiązuje nakaz konfiskaty. Co się z nimi stanie, to zależy od decyzji władz kraju” – dodaje.

Sędzia okręgowy Aki Virtanena zaznacza, że agencja Utsökningsverket zajęła dotychczas rosyjskie mienie o wartości około 82 mln euro, m.in. majątki rosyjskich oligarchów. „Do najcenniejszych skonfiskowanych rzeczy w Finlandii należy ładunek 300 tys. ton granulatu żelaza z kopalni Severstal (Północna Stal) w Karelii blisko Finlandii o łącznej wartości ponad 40 mln euro. Stacjonuje on obecnie w porcie Kokkola pod opieką operatora portowego Rauanheimo. Natomiast w magazynie w Kotce znajduje się ponad 1 285 ton kwasu octowego” – podkreśla Rynek Kolejowy.

Przejęto mienie właścicieli takich jak VEB.RF, rosyjska państwowa agencja rozwoju, Otkritie FC Bank, jeden z największych banków komercyjnych w Rosji oraz JSC GTLK, największa firma leasingowa w Rosji.

Od kwietnia Koleje Fińskie rozpoczęły proces wygaszania ruchu granicznego. Może on być jednak utrzymany w wyjątkowych sytuacjach, ale nie dłużej niż do końca roku.

rynek-kolejowy.pl / Kresy.pl