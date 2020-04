Wielka Brytania utrzyma zamknięcie przynajmniej do końca maja

Jak informuje w sobotę Agencja Prasowa Reuters, Wielka Brytania utrzyma wszystkie obostrzenia dotyczące pandemii przynajmniej do końca maja.

Jak podaje AP Reuters, Wielka Brytania utrzyma swoje obostrzenia przynajmniej do końca maja. Informację potwierdził jeden z rządowych doradców ds. epidemii.

„Chcemy znaleźć się w sytuacji , w której pod koniec maja nieco usuniemy pewne środki. Skupimy się bardziej na testowaniu niż na całkowitym zamknięciu” – mówił Neil Ferguson.

Brytyjski rząd wprowadził w kraju szerokie obostrzenia. Zamknięte są puby, restauracje i większość sklepów, obywatele jeżeli nie idą do pracy, apteki czy do sklepu spożywczego muszą pozostać w domach.

Wszystko to ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w kraju gdzie potwierdzone jest 40000 przypadków z czego 3605 skończyło się zgonem.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, minister zdrowia Matt Hancock powiedział Sky News w piątek, że szczyt epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii może nadejść w niedzielę wielkanocną – ma to oznaczać 1000 zgonów dziennie. Hancock wrócił do pracy w czwartek wieczorem, po wyzdrowieniu z koronawirusa i od razu ogłosił, że liczba testów do końca kwietnia zostanie zwiększona do 100 000. Boris Johnson w piątek ogłosił, że nie wyjdzie z izolacji, bo wciąż ma temperaturę. Jak informowaliśmy, pozytywnie przeszedł on w zeszłym tygodniu test na koronawirusa. Jak pisaliśmy, zakażony koronawirusem jest również książę Karol, następca brytyjskiego tronu.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że istnieją obawy o wybuch epidemii w więzieniach – 88 więźniów obecnie pozytywnie przeszło test na koronawirusa w 29 więzieniach w Anglii i Walii. Również 15 funkcjonariuszy więziennych i czterech pracowników eskorty więziennej okazało się chorych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy, w Londynie został otwarty szpital polowy. Na otwarciu dzięki wideokonferencji był obecny książę Karol. Szpital został otwarty dzięki pomocy wojska, póki co jest w stanie przyjąć 500 pacjentów, w założeniu ta liczba ma się rozszerzyć do około 4000. Placówka mieści się w Centrum Wystawowym Excela.

Kresy.pl/Reuters