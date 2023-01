W 2022 roku CSWOT przeszkoliło 2000 żołnierzy

Zgodnie z nowym pakietem unijnych sankcji, które wchodzą w życie z dniem 5 lutego br., zakazany będzie import tzw. paliw gotowych z Rosji. Dotyczy to oleju napędowego, benzyny i LPG. Eksperci zwracają uwagę, że oznacza to kłopot dla posiadaczy pojazdów z silnikiem diesla. Do niedawna aż 40 proc. używanego w Europie oleju napędowego pochodziło z Rosji. W przypadku Polski, w 2021 roku było to 32 proc. Tym samym, paliwo to będzie trzeba sprowadzać z innych źródeł.