USA potępia Turcję za przeprowadzenie testów rosyjskiego S-400

Administracja Donalda Trumpa w piątek potępiła Turcję za podejmowania w kierunku wprowadzania rosyjskiej broni przeciwlotniczej do swojej armii – poinformował AP News.

Jak poinformował AP News, administracja prezydenta Donalda Trumpa potępiła w piątek Turcję za próby wprowadzenia do swojej armii rosyjskiej broni przeciwlotniczej. Jest to reakcja na przeprowadzone przez Turcję testów rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400.

„Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w najostrzejszych słowach potępia przeprowadzony 16 października przez Turcję test systemu obrony powietrznej S-400” – powiedział w oświadczeniu główny rzecznik Pentagonu Jonathan Hoffman. „Nasze stanowisko było jasne i niezachwiane: operacyjny system S-400 nie jest zgodny z zobowiązaniami Turcji jako sojusznika USA i NATO”.

We have been clear: an operational S-400 system is not consistent with Turkey’s commitments as a US and NATO ally.

— Jonathan Hoffman (@ChiefPentSpox) October 16, 2020