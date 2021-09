USA: koncern Northrop Grumman buduje nie dwa, a pięć bombowców B-21

Jak poinformował w poniedziałek sekretarz ds. Sił Powietrznych USA, Frank Kendall, obecnie w zakładach koncernu Northrop Grumman na różnych etapach produkcji jest już pięć bombowców B-21 Raider, typu stealth. Wcześniej informowano o budowie tylko dwóch maszyn.

Kendall przyznał, że flota bombowców Stanów Zjednoczonych wciąż „żyje z inwestycji” poczynionych wiele dziesięcioleci temu. Zaznaczył jednak, że ten stan rzeczy bardzo szybko się zmienia.

„W czasie, kiedy tu przemawiam, w Zakładzie Produkcyjnym Sił Powietrznych 42 w Palmdale w Kalifornie [Air Force Plant 42] na linii produkcyjnej B-21 produkowanych jest właśnie pięć samolotów testowych” – powiedział amerykański urzędnik. Zapowiedział przy tym, że nigdy nie będzie czynił optymistycznych prognoz dotyczących programów lotnictwa wojskowego USA.

– Wszystkich programów dotyczy ryzyko i tak samo jest w sprawie B-21, ale przynajmniej na tym etapie, program ten notuje dobre postępy na drodze do rzeczywistych zdolności na polu walki – dodał. Zaznaczył też, że program budowy bombowców typu stealth B-21 Raider jest dla Waszyngtonu priorytetowy.

Wcześniej, amerykańskie siły powietrzne przyznawały, że w produkcji są tylko dwa samoloty B-21. W opinii mediów branżowych w USA może to być sygnałem, że program budowy tych bombowców przyspieszył. Pierwszy lot, według planu, ma odbyć się już w przyszłym roku.

Siły Powietrzne USA chcą zakupić co najmniej 100 bombowców B-21. Według Kendalla, mają one stać się kręgosłupem amerykańskiej floty bombowej. Ich wprowadzanie do użytku ma zacząć się w połowie bieżącej dekady. Nie jest jednak jasne, jak blisko ukończenia budowy pierwszej maszyny jest producent, koncern Northrop Grumman. W styczniu informowano, że pierwszy samolot nie trafił jeszcze do ostatecznego montażu, ale przyznano, że ruszyła budowa drugiego.

W kwietniu br. w Chinach zaprezentowano prototyp nowego drona bojowego typu stealth, Feilong-2, przeznaczonego m.in. do przeprowadzania ataków precyzyjnych. Producent twierdzi, że nowy bezzałogowiec może spokojnie rywalizować z nową amerykańską maszyną B-21, jednocześnie przewyższając ją pod względem ceny i wytrzymałości użytkowej.

defensenews.com / Kresy.pl