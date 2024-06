Dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się w sobotę w stolicy Węgier, na marszu premiera Viktora Orbána – informuje portal ABC News.

Jak poinformował portal ABC News, dziesiątki tysięcy Węgrów zgromadziło się na “Marszu Pokoju”, aby wesprzeć urzędującego premiera kraju.

Zwracając się do Marszu Pokoju zorganizowanego przez Forum Sojuszu Obywatelskiego – Fundację Pożytku Publicznego Sojuszu Obywatelskiego (CÖF-CÖKA), Viktor Orbán powiedział, że przesyła pozdrowienia i prosimy o Boże błogosławieństwo dla Węgrów z Zakarpacia.

“Jesteśmy z Wami zapewniamy, że niedaleki jest dzień, w którym Wasz los odmieni się na lepsze”. Premier przesłał także pozdrowienia Robertowi Fico, premierowi Słowacji, który padł ofiarą zamachu.

Premier Orbán mówił , że Węgry nie są na sprzedaż Brukseli, Waszyngtonowi ani amerykańskiemu oligarsze George’owi Sorosowi. Nawiązując do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego powiedział, że Węgrzy wysyłają swoich kandydatów, aby „przejęli Brukselę”.

“Potrzebujemy tam ludzi takich jak my, którzy nie wierzą w wojnę i przemoc, ale wierzą w siłę wspólnoty” – dodał.

“Musimy wygrać i musimy wygrać wybory w taki sposób, aby biurokraci w Brukseli ze strachem otworzyli przed nami bramy miasta i ze strachem opuścili urzędy”.

“Nigdy wcześniej nikomu nie udało się zgromadzić tak wielu ludzi na rzecz pokoju, ponieważ celem węgierskiej armii wyborczej jest utrzymanie pokoju”. Wyraził przekonanie, że wszystko przemawia na korzyść sił konserwatywnych: ich siła, dobra sprawa, której służą, a nawet brak umiejętności przeciwników.

#Hungary. Thousands of people held a “Peace March” in #Budapest against the escalation of the conflict in Nazi #Ukraine and the provision of military assistance to #Kyiv.

This war may be the last for #Europe and #NATO 🚀☠️ pic.twitter.com/FY0gfVLOvs

— Alexander Ivanov (@innova_center) June 1, 2024