Ukraiński wywiad uważa, że ryzyko użycia broni jądrowej przez Rosję jest „bardzo wysokie”

Wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy Wadym Skibitski, we wtorkowej rozmowie z The Guardian określił zagrożenie użyciem taktycznej broni jądrowej przez Rosję jako „bardzo wysokie”.

W wywiadzie dla The Guardian wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy Wadym Skibitski określił zagrożenie użyciem przez Rosję taktycznej broni jądrowej jako bardzo wysokie. „Broń nuklearna jest około 100 razy potężniejsza niż typ rakiet, których Rosja używała do tej pory przeciwko Ukrainie” – dodał Skibitski w rozmowie z portalem.

„Prawdopodobnie wycelują w miejsca wzdłuż linii frontu z dużą ilością personelu i sprzętu, kluczowych centrów dowodzenia i krytycznej infrastruktury” – przekonywał. „Aby je powstrzymać [uderzenia jądrowe -red.], potrzebujemy nie tylko więcej systemów przeciwlotniczych, ale także systemów przeciwrakietowych”.

„Jednak wszystko będzie zależeć od tego, jak rozwinie się sytuacja na polu bitwy” – zakończył.

Były oficer CIA Robert Baer został zapytany we wtorek o swoją opinię na temat rosyjskiego przywódcy i prognozę kolejnych działań Putina. Baer został zapytany, czy w związku z kiepską sytuacją na froncie i problemami z mobilizacją rekrutów prezydent Rosji przynajmniej spróbuje „deeskalować” konflikt z południowo-zachodnim sąsiadem. „Myślę, że szanse na deeskalację są bliskie zera” – odpowiedział, cytowany przez portal Business Insider. „Putin zwyczajnie nie może oddać takiej ilości terytorium, pokazać się jako przegrany i nadal być przywódcą Rosji” – dodał.

Wskazał, że przez ostatnie dwie dekady Putin kreował się na „silnego mężczyznę”, zaś w takiej sytuacji przyznanie się do porażki zburzyłoby cały jego wizerunek. „Jest w narożniku. Został całkowicie zapędzony w kozi róg i jak rekin musi przeć do przodu. Po prostu nie widzę go, podchodzącego do stołu negocjacyjnego, zgadzającego się na oddanie Donbasu, Ługańska czy czegokolwiek. Po prostu tego nie widzę” – powiedział.

Przypomniał, że od początku wojny na Ukrainie Putin odwoływał się do argumentu siły, kontynuując bombardowania.

Prowadzący zapytał też o możliwość użycia broni atomowej. „Szanse na użycie przez Putina broni atomowej, albo przynajmniej taktycznego ładunku atomowego, rosną z każdym dniem. Rosjanie, z którymi jestem w kontakcie tam na miejscu, są przekonani, że użyje broni atomowej. Nie wiem jak dobre mają informacje, ale ta groźba… To była groźba na początku, ale im większe Putin ma problemy, tym bardziej prawdopodobne jest, że użyje atomu. Ja nie byłbym zdziwiony, gdyby użył taktycznego ładunku przeciwko siłom ukraińskim” – odpowiedział.

