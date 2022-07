Ukrainiec zatrzymany za przemyt nielegalnych imigrantów

Straż Graniczna poinformowała w sobotę o zatrzymaniu obywatela Ukrainy za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. Ukrainiec przewoził czterech Syryjczyków.

W dn. 22.07 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 28 cudzoziemców m.in. ob. Etiopii, Erytrei i Indii. Na odcinku #PSGBiałowieża zatrzymano za pomocnictwo ob. Ukrainy – przewoził 4 ob.Syrii. Zatrzymani cudzoziemcy na Białoruś przylecieli lub przyjechali drogą lądową z Rosji – podała Straż Graniczna w sobotnim komunikacie.

W dn.22.07na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾28 cudzoziemców m. in.ob.Etiopii, Erytrei i Indii.

Na odcinku #PSGBiałowieża zatrzymano za pomocnictwo ob.Ukrainy-przewoził 4 ob.Syrii.

Zatrzymani cudzoziemcy na🇧🇾przylecieli lub przyjechali drogą lądowa z Rosji🇷🇺 pic.twitter.com/UVInZaozSb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 23, 2022

Jak informowaliśmy, w środę Straż Graniczna zatrzymała 27-letniego obywatela Gruzji, który w swoim aucie przewoził czterech Irakijczyków. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP i nielegalnie przekroczyli granicę polsko – litewską.

Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili w ubiegłym roku prawie 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Podobnie wyglądała sytuacja na początku bieżącego roku.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu rozbito transgraniczną grupę przestępczą zajmującą się przemytem migrantów-obywateli państw Bliskiego Wschodu z Białorusi do krajów Europy Zachodniej.

Funkcjonariusze SG działali w ramach powołanej w lutym 2022 r. przez Europol operacyjnej grupy zadaniowej (OTF) Flow. W jej skład wchodzili przedstawiciele służb z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy i Polski. Ta specjalna grupa operacyjna została utworzona w celu wsparcia organów krajowych w zwalczaniu zwiększonej działalności w zakresie przemytu migrantów z Białorusi do UE.

Wspólne działania służb polskich i zagranicznych przeprowadzono w środę 13 lipca br. w ramach tzw. Common Action Day, symultanicznie w kilku państwach członkowskich UE. W ich wyniku zatrzymano 10 osób w Polsce oraz jedną w Wielkiej Brytanii na podstawie niemieckiego nakazu. Łącznie przeszukano 28 miejsc (22 w Polsce , 4 na Litwie i 2 w Niemczech). W ramach przeszukań zatrzymano sprzęt elektroniczny, różne dokumenty, dowody przekazania pieniędzy i gotówkę.

Funkcjonariusze Straży Granicznej we współdziałaniu z Policją zatrzymali w Polsce 10 mężczyzn w wieku od 24 do 39 lat. Wszyscy to mieszkańcy Śląska. Jeden z nich to lider rozpracowywanej grupy, pozostali to osoby współpracujące, zaangażowane w działania zorganizowanej grupy przestępczej.

Kresy.pl