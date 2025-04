Ukraińcy obawiają się sojuszu Andrzeja Dudy z Konfederacją

Zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce, zaplanowane na 18 maja, wywołują niepokój na Ukrainie. Pojawiają się spekulacje, że prezydent Andrzej Duda może związać swoją polityczną przyszłość z Konfederacją.

W miarę jak Polska zbliża się do wyborów prezydenckich, które odbędą się 18 maja, na Ukrainie rośnie zainteresowanie potencjalnymi konsekwencjami politycznych przetasowań w Warszawie. Uwagę ukraińskiego portalu „Europejska Prawda” przyciąga prezydent Andrzej Duda, który – mimo deklarowanej neutralności wobec głównych kandydatów – był widziany w towarzystwie współlidera Konfederacji, Sławomira Mentzena.

Według EP formacji tej brakuje im doświadczonych kadr i naturalnym kierunkiem poszukiwań jest otoczenie prezydenta, którego ludzie po zakończeniu jego kadencji nie znajdą miejsca w szeregach Prawa i Sprawiedliwości.

Jednak wśród analityków pojawiają się wątpliwości, czy ewentualne rozmowy dotyczą wyłącznie przyszłości współpracowników Dudy. Prezydent ma zaledwie 52 lata i nie sygnalizuje chęci politycznego wycofania. Z tego powodu Ukraińcy spekulują na temat możliwego scenariusza, w którym sam Duda angażuje się bezpośrednio w nowy projekt polityczny, być może nawet z zamiarem objęcia funkcji premiera.

Europejska Prawda obawia się, że polityczne kalkulacje nie przesłonią dotychczasowych zobowiązań. Jak dotąd Duda cieszył się na Ukrainie opinią szczerego sojusznika.

Jeśli Duda zdecyduje się na współpracę z tą formacją, może to wpłynąć na przyszłość relacji polsko-ukraińskich w okresie, gdy ich stabilność pozostaje kluczowa – twierdzi portal.

Wcześniej portal ten spekulował o możliwości zwiększania wpływu Ukraińców na polską politykę. Ołena Babakowa uważa, że coraz więcej obywateli Ukrainy integruje się z polskim społeczeństwem, uczy się języka i spełnia wymogi czasowe niezbędne do ubiegania się o obywatelstwo. W 2015 roku polski paszport otrzymało około 2 tysiące ukraińskich migrantów, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 5,6 tysiąca, a prognozy na 2024 rok wskazują na dalszy wzrost. W latach 2021-2024 około 39,1 tysiąca obywateli Ukrainy uzyskało w Polsce status rezydenta długoterminowego UE, co oznacza, że przebywali w kraju przez co najmniej pięć lat. Wielu z nich prawdopodobnie zdecyduje się na ubieganie o polskie obywatelstwo. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ponad 23 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego, które w latach 2023-2024 otrzymały zezwolenie na pobyt stały.

Warto również zauważyć, że planowane zmiany w ukraińskim prawie mogą wpłynąć na decyzje obywateli Ukrainy dotyczące naturalizacji. Projekt ustawy „O wielokrotnym obywatelstwie”, przyjęty przez Radę Najwyższą Ukrainy w grudniu 2024 roku, przewiduje możliwość posiadania przez Ukraińców wielokrotnego obywatelstwa, pod warunkiem że zostanie ono nabyte w krajach przyjaznych Ukrainie, przede wszystkim w państwach członkowskich UE i NATO.​

Wzrost liczby Ukraińców z polskim obywatelstwem może znacząco wpłynąć na krajobraz polityczny w Polsce.

Kresy.pl/Europejska Prawda