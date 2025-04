Nagły zwrot Trumpa, który zawiesza cła dla wszystkich a podwyższa dla jednego państwa

Donald Trump wydał nagłą decyzję zmieniającą w znacznej mierze jego dotychczasowy kurs protekcjonistyczny. Uchylił na najbliższe tygodnie ogłoszone tydzień temu cła importowe. Z wyjątkiem jednego państwa, które doczekało się podwyżki.

Trump ogłosił nagłą zmianę swojej polityki w środę na portalach społecznościowych – „Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125%, ze skutkiem natychmiastowym. W pewnym momencie, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, Chiny zdadzą sobie sprawę, że dni oszukiwania USA i innych krajów nie są już do utrzymania ani akceptowalne”.

„Z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że ponad 75 krajów wezwało przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, w tym Departamenty Handlu, Skarbu i Biuro Przedstawiciela Handlowego USA, w celu negocjacji rozwiązania omawianych kwestii dotyczących handlu, barier handlowych, taryf, manipulacji walutowych i barier niepieniężnych, a te kraje nie podjęły, na moją zdecydowaną sugestię, żadnych działań odwetowych przeciwko Stanom Zjednoczonym, upoważniłem do 90-dniowej PAUZY i znacznie obniżyłę wzajemną taryfę celną w tym okresie, do 10%, również ze skutkiem natychmiastowym” – prezydent odniósł się do relacji z pozostałymi państwami świata.

Based on the lack of respect that China has shown to the World’s Markets, I am hereby raising the Tariff charged to China by the United States of America to 125%, effective immediately. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2025