Trump zapowiedział gargantuiczne cło na chińskie towary

Odnosząc się do ceł odwetowych jakie Pekin ustanowił w odpowiedzi na pierwsze stawki celne wprowadzone przez USA ich prezydent zapowiedział bardzo wysokie podwyższenie taryf wobec chińskiego importu.

Zapowiedź taka znalazła się we wspisie jaki Donald Trump opublikował w poniedziałek na portalach społecznościowych. “Wczoraj Chiny nałożyły odwetowe cła w wysokości 34 proc. – odniósł się amerykański prezydent – pomimo mojego ostrzeżenia, że ​​każdy kraj, który podejmie odwet przeciwko USA poprzez nałożenie dodatkowych ceł, wykraczających poza już istniejące długoterminowe nadużywanie ceł wobec naszego państwa, natychmiast spotka się z nowymi i znacznie wyższymi cłami, wykraczającymi poza te początkowo ustalone”.

Yesterday, China issued Retaliatory Tariffs of 34%, on top of their already record setting Tariffs, Non-Monetary Tariffs, Illegal Subsidization of companies, and massive long term Currency Manipulation, despite my warning that any country that Retaliates against the U.S. by…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 7, 2025