Prezydent Korei Południowej usunięty ze stanowiska – rozpisano przedterminowe wybory

4 kwietnia Donald Trump powiedział podczas rozmowy z reporterami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze z Waszyngtonu do Miami, że rozmawiał z prezydentem Zełenskim „nie tak dawno temu” – „Myślę, że on Zełenski jest gotowy do zawarcia umowy […] Myślę, że prezydent Putin jest gotowy do zawarcia umowy. Wtedy powstrzyma to zabójstwa tysięcy młodych ludzi tygodniowo” – oświadczył Trump.

Dodał, że USA chcą jak najszybszego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej i że w trwających rozmowach poczyniono „duże postępy”.