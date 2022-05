Ukraińcy donoszą o śmierci francuskiego dziennikarza

Ewakuacja cywilów w obwodzie ługańskim we wschodniej Ukrainie została zawieszona w poniedziałek po tym, jak jeden z wozów został trafiony odłamkiem rosyjskiego pocisku, zabijając francuskiego dziennikarza, podał szef obwodowej administracji Serhij Hajdaj.

Hajdaj napisał w aplikacji Telegram, że szrapnel przebił karoserię pojazdu, zabijając podróżującego wewnątrz akredytowanego francuskiego dziennikarza. Francuskie MSZ poinformowało, że sprawdza raport o śmierci dziennikarza.

Przypomnijmy, że w marcu, amerykański dziennikarz Brent Renaud, został zastrzelony przez siły rosyjskie w mieście Irpień w obwodzie kijowskim na Ukrainie, a inny dziennikarz został ranny.

Początkowo pojawiły się informacje, że zmarły dziennikarz pracował dla New York Times. Jednak gazeta podała, że dziennikarz od pewnego czasu nie pracuje dla redakcji.

Head of the Kyiv Police Department Andrey Nebitov said that Russian troops opened fire on a car with foreign journalists in and shot dead 51-year-old New York Times videojournalist Brent Renaud in Irpin, #Ukraine. His colleague was injured (allegedly in this video) pic.twitter.com/1OT4kdmwXK

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 13, 2022