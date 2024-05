Ukraina nalega na dostarczenie jej myśliwców Gripen

Ukraina chce otrzymać myśliwce Gripen, oznajmił ambasador Ukrainy w Sztokholmie Andrij Płachotniuk po wypowiedzi szefa szwedzkiego Ministerstwa Obrony na temat prośby niektórych krajów o spowolnienie dostaw tych samolotów bojowych.

Płachotniuk w wywiadzie dla szwedzkiej agencji informacyjnej TT, cytowanej w środę przez Europejską Prawdę przekonywał, że Ukraina chce otrzymać myśliwce Gripen.

Według ambasadora przesłanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas jego wizyty w Szwecji w sierpniu ubiegłego roku jest nadal aktualne. „Dał jasno do zrozumienia, że ​​jesteśmy bardzo zainteresowani tym systemem” – powiedział ambasador, odnosząc się do Gripena.

„Potrzebujemy Gripena, potrzebujemy amunicji, potrzebujemy systemów obrony powietrznej. Potrzebujemy wszystkiego, aby chronić życie Ukraińców” – dodał ukraiński dyplomata.

W marcu minister obrony Szwecji Pål Jonson w wywiadzie dla “Kyiv Independent” mówił, że Szwecja nie wyklucza możliwości dostarczenia Ukrainie swoich myśliwców Gripen. „Rozważania trwają i toczą się w ramach koalicji myśliwców” – powiedział Jonson.

Minister przypomniał, że Szwecja jest także częścią koalicji myśliwców. Mówiąc o pomocy Zachodu dla Ukrainy, Jonson powiedział, że Europa musi „zwiększyć” swoje wsparcie i „zrekompensować część spadającego wsparcia”.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku informowaliśmy ukraińscy piloci ukończyli szkolenie wprowadzające na myśliwcach JAS 39 Gripen. Testy pilotów Sił Zbrojnych Ukrainy na szwedzkich samolotach bojowych rozpoczęły się w sierpniu 2023 roku.

„Szkolenie wprowadzające zostało zakończone i według raportu, który otrzymałem od sił zbrojnych, przebiegło pomyślnie” – powiedział minister. Szkolenie ukraińskich pilotów wojskowych obejmowało szkolenie na symulatorach oraz loty praktyczne na myśliwcach JAS 39 Gripen.

Ćwiczenie obejmowało także szkolenie personelu obsługi naziemnej szwedzkich samolotów bojowych. Według Jonssona doświadczenie zdobyte podczas tego szkolenia będzie podstawą do ustalenia, czy istnieją warunki do wysłania samolotów Gripen na Ukrainę.

Jak poinformował portal Aftonbladet, rząd Szwecji zlecił siłom zbrojnym zbadanie warunków wysyłania samolotów Gripen na Ukrainę.

W pisemnym komentarzu minister obrony Pål Jonson powiedział:

„Rząd nie wyklucza wysłania Gripena na Ukrainę. Od jakiegoś czasu trwają prace w tej sprawie. Częścią tego było zaproszenie przez Szwecję ukraińskich pilotów i personelu naziemnego do przeprowadzenia szkolenia w locie orientacyjnym. Faktem jest, że to, że Szwecja dołączyła do koalicji F-16, to kolejna sprawa”.

