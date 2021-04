UE: Osiągnięto wstępne porozumienie w kwestii redukcji gazów cieplarnianych do 2030 roku

Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej zostanie zwiększony do 2030 roku z 40 proc. do co najmniej 55 proc. Wynika to z porozumienia, które w środę osiągnęli negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i portugalskiej prezydencji w Radzie UE.

Porozumienie ma charakter wstępny. Przed przejściem przez formalne etapy musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę (kraje członkowskie) oraz Parlament Europejski – poinformowała Komisja Europejska w środę. Zakłada ono, że cel redukcji gazów cieplarnianych w UE zostanie zwiększony do 2030 roku z 40 proc. do co najmniej 55 proc. (w porównaniu do roku 1999).

Zdaniem Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu, jest to „przełomowy moment dla UE”.

This is a landmark moment for the EU and a strong signal to the world: our commitment to #ClimateNeutralEU will guide our policies the next 30 years. And positive news to share before #EarthDay. This is a good day for people and planet.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) April 21, 2021