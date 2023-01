Turcja nie widzi sensu w rozmowach z Finlandią i Szwecją ws. NATO

Turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu powiedział w czwartek, że po protestach w Sztokholmie w tym miesiącu organizowanie trójstronnego spotkania ze Szwecją i Finlandią w celu omówienia ich kandydatur do NATO jest „bez sensu”.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu powiedział w czwartek, że po protestach w Sztokholmie w tym miesiącu organizowanie trójstronnego spotkania ze Szwecją i Finlandią w celu omówienia ich kandydatur do NATO jest „bez sensu”.

Przemawiając na konferencji prasowej, Cavusoglu powiedział również, że nie ma propozycji oddzielnej oceny członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO.

Szwedzki premier Ulf Kristersson powiedział, że jego kraj chce przywrócić dialog NATO z Turcją po tym, jak Ankara odłożyła na czas nieokreślony trójstronne rozmowy ze Szwecją i Finlandią w sprawie ich członkostwa.

Prezydent Recep Erdogan powiedział w poniedziałek, że Szwecja nie powinna oczekiwać poparcia Turcji dla jej członkostwa w NATO po weekendowym proteście pod ambasadą Turcji w Sztokholmie, w tym spaleniu Koranu.

„Ci, którzy pozwalają na takie bluźnierstwa przed naszą ambasadą, nie mogą już oczekiwać naszego poparcia dla ich członkostwa w NATO” – powiedział Erdogan w przemówieniu po posiedzeniu gabinetu.

„Jeśli tak bardzo kochacie członków organizacji terrorystycznych i wrogów islamu i chronicie ich, to radzimy szukać ich poparcia dla bezpieczeństwa waszych krajów” – powiedział.

Szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billstrom odmówił natychmiastowego skomentowania uwag Erdogana, mówiąc Reuterowi w pisemnym oświadczeniu, że chce dokładnie zrozumieć, co zostało powiedziane.

W sobotę w Sztokholmie odbyła się manifestacja zorganizowana przez Demokratyczne Centrum Społeczności Kurdyjskiej. Uczestnicy protestowali przeciwko prezydentowi Turcji, Recepowi Tayyipowi Erdoganowi oraz przeciw wejściu Szwecji do NATO. Turcja jest obok Węgier jedynym krajem natowskim, który wciąż nie ratyfikował wejścia Szwecji oraz Finlandii do Sojuszu.

W demonstracji uczestniczyło kilkuset Kurdów oraz przedstawicieli organizacji lewicowych. Obecna była również grupa określająca się jako Komitety Rożawy. Jej członkowie kilka dni wcześniej powiesili przed ratuszem w stolicy Szwecji kukłę tureckiego prezydenta „głową” do dołu. Wywołało to protesty strony tureckiej.

Tym razem również niesiono kukłę Erdogana, a także flagi kurdyjskich milicji: YPG (Powszechne/Ludowe Jednostki Obrony) i ich kobiecego odłamu YPJ. Podczas manifestacji podeptano podobiznę prezydenta Turcji. Skandowano też hasła antytureckie, głównie przeciwko Erdoganowi oraz antynatowskie, m.in. „Erdogan do góry nogami!”, „Nie dla NATO, tak dla pokoju”.

W sieci są też nagrania, na których widać powieszoną na długim kiju „odciętą głowę” Erdogana. Najwyraźniej była to tzw. piniata, ze słodyczami w środku, którą później rozbito kijem podczas imprezy w lokalu.

Supporters of the terrorist organization PKK/YPG cut off the head of a mannequin likened to Turkish President Erdoğan and hung it on a rope in Stockholm, the capital of Sweden. pic.twitter.com/7osRi0LILV

— Clash Report (@clashreport) January 21, 2023