Trump: Rozpoczynamy proces przekazywania władzy

Prezydent USA Donald Trump dał sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Przywódca USA poinformował o tym na Twitterze w poniedziałek.

Jestem pewien, że weźmiemy górę w walce. Jednakże, w najlepiej pojętym interesie kraju dałem Emily Murphy i jej ekipie sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Mojemu zespołowi nakazałem to samo – napisał w poniedziałek na Twitterze prezydent USA Donald Trump. Amerykańska agencja GSA (General Services Administration) przyznała jednocześnie, że Joe Biden jest zwycięzcą wyborów prezydenckich. Umożliwia to rozpoczęcie przez prezydenta elekta procesu formalnego przejmowania władzy od obecnej administracji.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

„Chciałbym przy tej okazji podziękować Emily Murphy stojącej na czele GSA (General Services Administration) za jej niezłomne oddanie i lojalność wobec naszego Kraju. Była ona obiektem napaści, gróźb i nadużyć, a ja nie chcę, by to dalej było udziałem zarówno jej samej i jej rodziny, jak i podległej jej agencji” – napisał Trump.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

„Doradziłem Emily i jej zespołowi, by czyniła swą powinność, jeśli chodzi o stronę protokolarną i to samo zaleciłem własnemu teamowi” – dodał.

Podkreślił, że nie oznacza to rezygnacji z „walki w naszej sprawie, która będzie z mocą kontynuowana”.

Wpisy Trumpa nastąpiły po ostatecznym potwierdzeniu w poniedziałek zwycięstwa kandydata Partii Demokratycznej Joe Bidena w stanie Michigan. Wcześniej rezultaty głosowania w tym stanie były kwestionowane przez prezydenta Donalda Trumpa oraz jego prawników.

Również szefowa GSA Emily Murphy poinformowała o rozpoczęciu procesu przekazywania władzy nowej ekipie.

Dotychczas Emily Murphy odmawiała uznania wyborczego zwycięstwa Bidena. Oświadczyła w swoim liście do kandydata Demokratów, że nie widzi już przeszkód, by rozpocząć proces przekazania władzy nowej administracji. Podkreśliła, że jest to jej samodzielna decyzja.

„Chcę, żebyście usłyszeli to bezpośrednio ode mnie: nigdy nie wywierano na mnie presji co do treści lub terminu mojej decyzji. Decyzja jest wyłącznie moja. (…) Nie byłam bezpośrednio ani pośrednio naciskana przez żadnego urzędnika władzy wykonawczej – w tym pracowników Białego Domu lub GSA, aby opóźnić tę decyzję lub ją przyspieszyć” – oświadczyła.

Agencja „Reuters” zwraca uwagę, że jej komunikat został wypuszczony po twittach prezydenta Donalda Trumpa, w których zlecił on takie posunięcie.

twitter.com / reuters.com / Kresy.pl