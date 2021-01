The Washington Post zmienił nieprzychylny artykuł o nowej wiceprezydent USA

The Washington Post usunął niepochlebną historię o wiceprezydent Kamali Harris z artykułu z 2019 roku i ponownie opublikował nową wersję historii, która jest bardziej przyjazna – poinformował w sobotę Fox News. Gazeta ostatecznie przywróciła link do oryginału.

Jak poinformował w sobotę Fox News, The Washington Post usunął niepochlebną historię o wiceprezydent Kamali Harris z artykułu z 2019 roku i ponownie opublikował nową wersję historii, która jest bardziej przyjazna.

Oryginalny materiał z 2019 roku zawierała opowieść o tym, jak Harris porównuje kampanię do więzienia, kiedy zwraca uwagę, że znajdowanie czasu na relaks w czasie kampanii wyborczej jest podobne do więźniów szukających jedzenia i wody. Pierwsze akapity artykułu z artykułu z 2019 wyglądały tak:

Był 4 lipca, Dzień Niepodległości, a Kamala Harris tłumaczyła swojej siostrze, Mayi, że kampanie są jak więzienia.

Opowiadała, jak w dniach poprzedzających debatę Demokratów w Miami życie zwolniło do rozsądnego tempa. Kamala, Maya i reszta zespołu spędzili trzy dni przygotowując się do rywalizacji w apartamencie hotelowym od strony plaży, gdzie zasunęli zasłony, aby zagłuszyć zabawę. Mimo wielu godzin studiowania polityki i ćwiczenia wypowiedzi, które wzmocniłyby jej kandydaturę, podróż pozwoliła na przerwę w skądinąd wszechstronnym harmonogramie.

„Właściwie spałam”, powiedziała Kamala, siedząc w sali konferencyjnej Hilton obok swojej siostry i uśmiechając się, wspominając spacery po plaży z mężem i te poranne zajęcia z cyklu SoulCycle, w których była w stanie wziąć udział.

„Tego rodzaju rzeczy” – powiedziała Kamala między łykami mrożonej herbaty – „które miały na celu przywrócenie normalności do dnia, to była dla mnie uczta”.

„Chodzi mi o to, że w pewnym sensie była to przyjemność” – powiedziała Maya. „Ale nie naprawdę.”

„To uczta, którą więzień dostaje, gdy prosi: „Kawałek jedzenia, proszę”- powiedziała Kamala, wysuwając ręce do przodu, jakby ściskając metalową miskę, a jej głos drżał jak stary Brytyjczyk zamknięty w celi więziennej Dickensa. – „I wodę! Chcę tylko wodyyy…”.

Standardy naprawdę wypadły przez j***ne okno.

The Post usunął ten fragment i zastąpił go bardziej konwencjonalnym wprowadzeniem w nowej wersji opublikowanej w tym miesiącu: „Znalezienie ludzi, którym można zaufać w polityce – dziedzinie pełnej najemników, którzy mają na sercu własne interesy – może być trudną rzeczą do zrobienia. Nic dziwnego, że tak wielu ludzi zwraca się do członków rodziny: John F. Kennedy miał kiedyś Bobby’ego, a Ivanka Trump była jednym z najbardziej widocznych doradców 45. prezydenta”– czytamy w pierwszym akapicie w zredagowanej historii.

The Post mówi, że zmienił i zaktualizował historie o Harris i Bidenie w swoim inauguracyjnym reportażu. „Profil Harris został zaktualizowany o nowe informacje, przy użyciu istniejącego adresu URL. Oryginalna historia pozostaje dostępna w druku” – odnotowała gazeta. Zaktualizowana wersja artykułu Mayi Harris pojawiła się w specjalnej sekcji inauguracyjnej poświęconej wiceprezydent. Uwaga na górze artykułu brzmi: „Ta historia została zaktualizowana z wcześniej opublikowanej wersji”.

Kris Coratti, rzeczniczka The Washington Post, powiedziała: „Profil Mayi Harris został zaktualizowany o nowe relacje i chociaż oryginalna historia pozostała dostępna, powinniśmy byli zachować obie wersje, zamiast przekierowywać do zaktualizowanej wersji.

