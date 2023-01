Szwedzi odkryli największe w Europie złoże metali ziem rzadkich

Szwedzki państwowy koncern wydobywczy LKAB zidentyfikował znaczne złoża metali ziem rzadkich, które są niezbędne między innymi do produkcji pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych.

Jak czytamy w czwartkowym komunikacie, LKAB zidentyfikował znaczne złoża pierwiastków metali rzadkich, które są niezbędne między innymi do produkcji pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych. Po udanych eksploracjach firma obecnie informuje o zasobach mineralnych metali ziem rzadkich przekraczających milion ton tlenków metali ziem rzadkich i największym znanym złożu tego typu w Europie.

„To dobra wiadomość nie tylko dla LKAB, regionu i Szwedów, ale także dla Europy i klimatu. Jest to największe znane złoże pierwiastków ziem rzadkich w naszej części świata i może stać się ważnym budulcem do produkcji surowców krytycznych, które są absolutnie niezbędne do umożliwienia zielonej transformacji” — mówi Jan Moström, prezes i dyrektor generalny grupy LKAB.

Obecnie w Europie nie wydobywa się pierwiastków ziem rzadkich, jednocześnie oczekuje się dramatycznego wzrostu popytu w wyniku elektryfikacji, co doprowadza do globalnej niedoboru podaży. Według oceny Komisji Europejskiej popyt na pierwiastki ziem rzadkich m.in. do samochodów elektrycznych i turbin wiatrowych ma wzrosnąć ponad pięciokrotnie do 2030 r. Dziś także Europa jest uzależniona od importu tych minerałów, gdzie Chiny całkowicie dominują na rynku, co zwiększa podatność przemysłu europejskiego na zagrożenia.

„W kopalni rozpocznie się elektryfikacja, samowystarczalność i niezależność UE od Rosji i Chin. Musimy wzmocnić przemysłowe łańcuchy wartości w Europie i stworzyć realne możliwości elektryfikacji naszych społeczeństw. Polityka musi stworzyć przemysłowi warunki do przejścia na produkcję ekologiczną i wolną od paliw kopalnych. Tutaj szwedzki przemysł wydobywczy ma wiele do zaoferowania. Zapotrzebowanie na minerały do przeprowadzenia transformacji jest ogromne” – mówi minister ds. energii, biznesu i przemysłu, Ebba Busch.

LKAB rozpoczęło już przygotowania kilkukilometrowego chodnika na głębokości około 700 metrów w istniejącej kopalni Kiruna w kierunku nowego złoża, aby móc go dogłębnie i szczegółowo zbadać.

„Już teraz dużo inwestujemy, aby iść naprzód i spodziewamy się, że zbadanie złoża i warunków jego opłacalnego i zrównoważonego wydobycia zajmie kilka lat. Jesteśmy zawstydzeni wyzwaniami związanymi z użytkowaniem gruntów i wpływami, które istnieją, aby przekształcić to w kopalnię” – mówi Jan Moström.

„Jeśli spojrzymy, jak przebiegały inne procesy uzyskiwania pozwoleń w naszej branży, minie co najmniej 10-15 lat, zanim będziemy mogli faktycznie rozpocząć wydobycie i dostarczanie surowców na rynek” – dodaje Jan Moström.

