Szef wywiadu wojskowego Danii aresztowany w związku z wyciekiem tajnych informacji

Jak przekazała agencja prasowa Reutera, szef wywiadu wojskowego Danii, Lars Findsen, został zatrzymany w związku z jego udziałem w sprawie dotyczącej wycieku „ściśle tajnych” informacji, podał w poniedziałek publiczny nadawca DR.

Czterech obecnych i byłych pracowników dwóch służb wywiadowczych Danii zostało zatrzymanych w grudniu za ujawnienie ściśle tajnych informacji. Findsen jest jedyną osobą, która pozostaje w areszcie podczas trwającego śledztwa. Wiadomość, podana przez DR i inne lokalne media, pojawiła się na poniedziałkowej rozprawie sądowej, kiedy zniesiono zakaz publikacji.

„Chcę, aby zarzuty zostały wniesione i nie przyznaję się do winy. To jest kompletnie szalone” – powiedział Findsen dziennikarzom na rozprawie, na której sędzia zadecyduje również, czy Findsen pozostanie w areszcie.

Sprawa, o której władze publikowały bardzo mało informacji, toczy się za zamkniętymi drzwiami, co oznacza, że ​​dokładne zarzuty i charakter ujawnionych informacji nie zostały podane do wiadomości publicznej. Według DR, które powołało się na nieznane źródła, sprawa dotyczy wycieków tajnych informacji do duńskich mediów.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, Amerykanie rzekomo szpiegowali tamtejszy rząd i przemysł zbrojeniowy, podobnie jak innych europejskich kontrahentów sektora zbrojeniowego, celem uzyskania informacji o ich programie dotyczącym pozyskania myśliwców. Sprawę ujawnił duński portal DR. Dotyczy ona przygotowań do konkursu na nowy myśliwiec dla duńskiego lotnictwa wojskowego, w którym zwyciężył amerykański F-35.

NSA rzekomo starała się prowadzić działania szpiegowskie wykorzystując istniejące między USA i Danią porozumienie dotyczące wzajemnej wymiany danych wywiadowczych. Pozwala ono NSA na inwigilowanie biegnących przez Danię światłowodów i powiązanych z tym danych przechowywanych w duńskiej Służbie Wywiadu Obronnego (Forsvarets Efterretningstjeneste – FE). To m.in. olbrzymie ilości danych z duńskich kabli komunikacyjnych. Należące do FE centrum, w którym są przechowywane, zostało zbudowane na duńskiej wyspie Amager przy wsparciu ze strony Amerykanów. Dostęp ma do nich również NSA.

Kresy.pl/Reuter