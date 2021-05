Straż Graniczna zatrzymała członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG zatrzymali pięcioro obywateli Polski, członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przemytem wyrobów tytoniowych z Ukrainy do Polski oraz do innych krajów Europy Zachodniej.

W komunikacie podkreślono, że w trakcie działań funkcjonariusze przeszukali także kilka posesji, na których ujawnili i zabezpieczyli mienie (środki finansowe oraz pojazdy) o łącznej wartości 1,8 mln zł. To już kolejny etap śledztwa, w ramach którego zatrzymano dotąd 51 członków tej grupy.

Materiał, który zgromadzono w sprawie pozwolił prokuratorowi z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej na przedstawienie zatrzymanym osobom zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przemytu papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Grupa działała od czerwca 2013 r. do grudnia 2018 r. na terenie województwa lubelskiego i Ukrainy. Członkowie grupy przemycali przez Bug wyroby akcyzowe z terytorium Ukrainy do Polski. Następnie towar ten, po zgromadzeniu odpowiednich ilości, był pakowany do pojazdów i rozwożony do różnych miejsc na terenie kraju i za granicę.

„Sprawcy sprowadzali, nabywali, przechowywali i przewozili wyroby akcyzowe w postaci co najmniej 5 milionów paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie celne i podatkowe w łącznej wartości około 70 mln zł” – informuje SG.

Sąd tymczasowo aresztował na okres trzech miesięcy dwóch zatrzymanych. Wobec pozostałych zastosowane zostały środki zapobiegawcze pod postacią poręczenia majątkowego.

Podejrzanym grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl