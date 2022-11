Stoltenberg w Turcji: czas przyjąć Finlandię i Szwecję do NATO

Szef NATO stwierdził w Stambule, że „nadszedł czas, aby powitać Finlandię i Szwecję jako pełnoprawnych członków NATO”. Podkreślił, że te dwa kraje „poczyniły postępy w partnerstwie z Turcją”.

W czwartek Stoltenberg spotkał się z szefem MSZ Turcji, a dziś ma zostać przyjęty przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana.

Jak pisaliśmy, Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że Turcja zawiesi starania Finlandii i Szwecji o członkostwo w NATO, jeśli oba kraje nie dotrzymają obietnic dotyczących „walki z terroryzmem”. Turcy zarzucają państwom nordyckim m.in. ochronę bojowników kurdyjskich z Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawanej przez Ankarę za organizację terrorystyczną.

„Rozumiem wasze obawy” – powiedział szef NATO podczas wspólnej konferencji prasowej z tureckim ministrem spraw zagranicznych Mevlutem Çavuşoğlu. Jednocześnie podkreślił, że „Szwecja oraz Finlandia poczyniły postępy we współpracy z Turcją i stały się silnymi partnerami w walce z terroryzmem”.

„Ich członkostwo wzmocni nasz sojusz” – przekonywał. „W tych niebezpiecznych czasach jeszcze ważniejsze jest sfinalizowanie ich akcesji, aby (…) wysłać jasny komunikat do Rosji , że drzwi NATO pozostają otwarte”- dodawał.

Çavuşoğlu przyznał, że Szwecja i Finlandia poczyniły postępy, ale powiedział, że powinno zrobić jeszcze więcej. „Mieliśmy niewiele nadziei za poprzedniego rządu Szwecji, ale nowy rząd jest zdeterminowany w tej sprawie” – oświadczył szef tureckiej dyplomacji. W przyszłym tygodniu Ankarę na zaproszenie prezydenta Erdoğana odwiedzić ma premier Szwecji Ulf Kristersson.

Great to be back in Istanbul & meet Foreign Minister @MevlutCavusoglu. I commend #Türkiye for its efforts to maintain the vital #Ukraine grain deal. We also addressed the accession of #Finland & #Sweden to #NATO. It is time to welcome them as full members of our Alliance. pic.twitter.com/obyNQnozfB

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 3, 2022