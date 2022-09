Stoltenberg: NATO nie jest stroną konfliktu, ale wspiera Ukrainę

NATO nie jest stroną konfliktu. Ale udzielamy wsparcia Ukrainie, aby mogła utrzymać swoje prawo do samoobrony zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych – podkreślił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

„To największa próba aneksji terytorium na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej. Sojusznicy z NATO nie uznają tej aneksji” – zaznaczył w swoim wystąpieniu Stoltenberg. „Fałszywe referenda zostały zaprojektowane w Moskwie i przeprowadzone z całkowitym naruszeniem prawa międzynarodowego” – podkreślił.

„Zawłaszczanie ziemi jest nielegalne i bezprawne. Sojusznicy NATO nie uznają i nie będą uznawali żadnego z tych terytoriów za część Rosji. Te ziemie to Ukraina. Donieck to Ukraina. Ługańsk to Ukraina. Chersoń to Ukraina. Zaporoże to Ukraina. Krym to Ukraina” – mówił Stoltebnerg.

Szef NATO przekazał, że sojusz wspiera Ukrainę, „aby mogła utrzymać swoje prawo do samoobrony zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych”. Stwierdził również, że NATO jest „zjednoczone i zdeterminowane, by bronić i chronić każdego swojego członka, każdy cal terytorium sojuszników”.

„To kluczowy moment. Putin zmobilizował setki tysięcy kolejnych żołnierzy. Jest zaangażowany w nieodpowiedzialne nuklearne pobrzękiwanie szabelką. A teraz nielegalnie zaanektował kolejne terytoria Ukrainy. Razem stanowi to najpoważniejszą eskalację od początku wojny” – przekazał Stoltenberg.

Szef NATO ocenił, że „działania Rosji pokazują słabość i to, że wojna nie idzie według planu”. Wyraźnie podkreślił, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina się broni. „Jeśli Rosja przestanie walczyć, to nastąpi pokój. Jeśli Ukraina przestanie walczyć, przestanie istnieć jako niezależny suwerenny naród w Europie” – powiedział.

„NATO potwierdza nasze niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Pozostajemy zdecydowani udzielać wsparcia Ukrainie, która nadal broni się przed rosyjską agresją. Tak długo, jak to będzie potrzebne” – podsumował Stoltenberg.

Jak informowaliśmy, w piątek prezydent Rosji Władimir Putin oraz przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów zaporoskiego i chersońskiego podpisali traktaty o włączeniu tych terytoriów do Rosji.

Przypomnijmy, że według podanych oficjalnie wyników referendów akcesyjnych, zdecydowana większość mieszkańców separatystycznych republik w Donbasie oraz kontrolowanych przez Rosję części obwodów chersońskiego i zaporoskiego opowiedziała się za dołączeniem do Federacji Rosyjskiej. Wyniki głosowań nie są uznawane przez Ukrainę i państwa zachodnie, które uważają je za pseudoreferenda. Również takie kraje, jak Turcja i Serbia zapowiedziały, że nie uznają referendów, zorganizowanych przez Rosjan na Ukrainie.

W odpowiedzi prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego w trybie przyspieszonym.

Kresy.pl / nato.int