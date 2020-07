Stany Zjednoczone zawiedzione wyrokiem TSUE dotyczącym ochrony danych

Amerykański minister handlu Wilbur Ross poinformował, że Stany Zjednoczone są „głęboko rozczarowane”, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnia kluczowy układ umożliwiający przesyłanie danych między Europą a Stanami Zjednoczonymi – poinformował w czwartek portal News 24.

Stany Zjednoczone będą kontynuować współpracę z Komisją Europejską w tej sprawie i nadal analizują orzeczenie – poinformował Ross.

„Władze amerykańskie będą dokładnie badały wyrok, aby zrozumieć jego wszystkie praktyczne konsekwencje, a także kontynuowały współpracę z Komisją Europejską i Europejską Radą Ochrony Danych przy wyjaśnianiu tej sprawy”

Przekonywał też, że Stany Zjednoczone mają nadzieję, że „będą w stanie ograniczyć negatywne konsekwencje transatlantyckich stosunków gospodarczych o wartości 7,1 biliona dolarów, które są tak istotne dla naszych obywateli, firm i rządów”.

While the Department of Commerce is deeply disappointed that the court appears to have invalidated the European Commission’s adequacy decision underlying the EU-U.S. Privacy Shield, we are still studying the decision to fully understand its practical impacts. https://t.co/ob0KlJ1BA9

— Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) July 16, 2020