KO depcze PiS po piętach

Według najnowszego sondażu Ipsos dla portalu oko.press Koalicja Obywatelska ma już poparcie mniejsze tylko o kilka procent od partii rządzącej.

Według sondażu, którego wyniki opublikował w poniedziałek portal Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 32 proc. głosujących, co oznacza poziom niższy o 1 punkt procentowy w porównaniu do badania wrześniowego. Druga w kolejności Koalicja Obywatelska otrzymała wskazania 27 proc. zdecydowanych na oddanie głosu na konkretną partię respondentów. To wzrost o 1 punkt procentowy.

Portal podkreśla, że ostatni raz tak mała różnica między partią rządzącą i główną siłą liberalnej opozycji wystąpiła w sondażu Ipsos w czerwcu 2017 r.

Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 z wynikiem 12 proc. poparcia. To spadek o 1 pkt proc. Lewica uzyskała 9 proc. wskazań i w przypadku tej siły politycznej poparcie społeczne się nie zmieniło.

Konfederacja odnotowała 6 proc. co jest wynikiem gorszym o 1 pkt proc. niż we wrześniu. Na wejście do Sejmu mieliby jeszcze szanse przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego ze wskazaniami 5 proc. zdecydowanych na oddanie głosu respondentów. Poparcie dla PSL nie zmieniło się w ciągu dwóch miesięcy.

Do izby niższej nie dostaliby się natomiast politycy Agrounii, która została odnotowana w badaniu z poparciem 2 proc. zdecydowanych na oddanie głosu na konkretną partię. 1 proc. pytanych wskazało inne partie.

Taki wynik wyborów oznaczałby utratę władzy przez PiS, który zdobyłby tylko 197 mandatów. KO ze 142 mogłaby utworzyć koalicję rządzącą już tylko z Polską 2050 (59 mandatów) i Lewicą (37 mandatów). Kolejne 12 mandatów PSL dawałby nowej koalicji dużą przewagę. Taką samą liczbę mandatów miałaby Konfederacja.

Sondaż przeprowadzono 7-9 listopada metodą CATI.

oko.press/kresy.pl