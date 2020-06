Śląsk: Ponad 5,4 tys. pracowników kopalń zakażonych koronawirusem

W sobotę liczba pracowników kopalń, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, wzrosła do ponad 5,4 tys.

Liczba zakażonych koronawirusem pracowników kopalń wzrosła w sobotę do ponad 5,4 tys. W ciągu ostatniej doby wśród załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej wykryto łącznie 80 nowych przypadków zakażenia – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Dane Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj pokazują, że od początku epidemii zakażenie potwierdzono u 5438 górników z kilkunastu kopalń. Stanowią oni ponad połowę z 10,7 tys. osób zarażonych w woj. śląskim, a także 18,7 proc. z ponad 29 tys. zakażonych w całym kraju.

Najwięcej zakażonych koronawirusem górników pracuje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Stwierdzono tam do soboty 3108 zachorowań.

Kolejnym ogniskiem SARS-CoV-2 okazała się jastrzębska kopalnia Borynia. Wyniki badań potwierdziły tam zakażenie u 73 górników (dzień wcześniej informowano jedynie o 15 przypadkach).

Liczba zakażonych w kopalni Pniówek nie wzrosła (jest ich 1589). Jeden przypadek przybył w kopalni Zofiówka (łącznie jest ich obecnie 1177), jeden w kopalni Jastrzębie-Bzie (w sumie 239). Sześć zaś potwierdzono w kopalni Budryk (łącznie 28). W piątek dwa pierwsze przypadki SARS-CoV-2 zostały także potwierdzone w ruchu Szczygłowice, który jest częścią kopalni Knurów-Szczygłowice. Razem z Budrykiem wstrzymała ona na trzy tygodnie wydobycie węgla. 196 pracowników JSW zostało objętych kwarantanną.

W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej zanotowano do tej pory 1740 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej potwierdzonych przypadków jest w kopalniach: Jankowice (672), Sośnica (460) i Murcki-Staszic (236). Aktualnie na kwarantannie przebywa 1121 pracowników PGG. Do tej pory wyzdrowiało 943 pracowników Grupy. Wśród pracowników PGG pobrano do tej pory 46 tys. wymazów do testów na obecność koronawirusa.

Z wyjątkiem zakładów PGG i JSW, ogniskiem zakażeń stała się także należąca do Węglokoksu kopalnia Bobrek w Bytomiu. Od początku epidemii zakażonych zostało 590 pracujących w niej górników. Aktualnie jeszcze 125 osób ma tam koronawirusa. 465 górników wyzdrowiało.

Sobotnie dane sanepidu wskazują, że do tej pory w województwie śląskim potwierdzono 10 682 przypadków zakażenia. Rano podano informacje o 209 nowych zachorowaniach w regionie.

Do tej pory 2799 osób w regionie wyzdrowiało, 260 zaś zmarło. W śląskich szpitalach z powodu choroby COVID-19 leczonych jest aktualnie 320 osób.

Śląsk jest regionem Polski z największą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Laboratoria w opisywanym regionie zbadały do tej pory pod kątem SARS-CoV-2 blisko 114,5 tys. próbek. Kolejne 81,7 tys. testów wykonano w ramach badań przesiewowych.

pap / rmf24.pl / kresy.pl