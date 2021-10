Sky News: Francuska policja nie reaguje na nielegalnych imigrantów

Reporterzy brytyjskiej stacji Sky News byli świadkami jak francuska policja nie reaguje na nielegalnych imigrantów przygotowujących się do przepłynięcia przez kanał La Manche. Dziennikarze poinformowali o tym w piątek.

Dziennikarze stacji Sky News poinformowali w piątek, że byli świadkami jak francuska policja nie reaguje na nielegalnych imigrantów przygotowujących się do przepłynięcia przez kanał La Manche. „Gdy nas mijali – dysząc, krzycząc – trudno było uwierzyć w to, co widzieliśmy” – czytamy. „Tutaj, w biały dzień, dziesiątki migrantów przeciągało dużą nadmuchiwaną łódź wzdłuż francuskiej plaży, aby dostać się na wybrzeże, aby przepłynąć kanał”.

„Co więcej, ośmiu francuskich policjantów obserwowało sprawę z odległości około stu metrów i nie próbowało się w to zaangażować” – informuje Sky News.

„Przybyliśmy tutaj, na plażę w pobliżu wioski Ambleteuse, jakieś pół godziny wcześniej, tylko po to, żeby zobaczyć inną, podobną łódź odpływającą z brzegu. Był przeciążony i niedostatecznie zasilany, ale prawie ruszył. Na pokładzie było około 40 osób, podobna liczba została na plaży. Kiedy próbowaliśmy rozmawiać z tymi, którzy zostali, powiedzieli nam, że są irackimi Kurdami, ale nie zdradzili nic więcej poza chęcią dostania się do Wielkiej Brytanii” – informują dziennikarze Sky Sports.

Jeden człowiek opowiedział reporterom historię wejścia do Unii Europejskiej z Białorusi, a następnie przejazdu przez Polskę i Niemcy, aby dostać się do Francji. „Powiedział nam, że zapłacił 2000, aby zorganizować sobie podróż do Wielkiej Brytanii. Kiedy zapytałem, czy ma na myśli euro czy dolary, uśmiechnął się i powiedział „nie, funtów… teraz myślę jak Brytyjczycy!” – czytamy.

Dziennikarze odeszli od grupy „może 100 metrów od wydmy migrantów do zaparkowanego samochodu policyjnego. Wokół niego stało ośmiu oficerów, rozmawiając między sobą. Dlaczego więc nie zrobili nic, by pomóc, mimo że byli tak blisko?” – podaje portal. „Było ich 80, a nas ośmiu” – powiedział mi jeden z oficerów. Przeniesienie łodzi ze szczytu plaży do morza zajęło prawie osiem minut, a oficerowie obserwowali to wszystko bez ruchu – podał portal.

Jak informuje Interia, Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych chce od Francji wyjaśnień, dlaczego policja nie zatrzymuje imigrantów. Brytyjski rząd wiele razy zarzucał władzom we Francji, że nie podejmują wystarczających działań w celu powstrzymania nielegalnej imigracji.

Kresy.pl/Sky News