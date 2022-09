Siódmy szwedzki pakiet wsparcia dla Ukrainy – amunicja o wartości ok. 50 mln euro

Szwedzki rząd poinformował w środę z czego składa się nowy siódmy pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Będzie to amunicja artyleryjska o wartości ok. pół miliarda koron (równowartość ok. 46,5 mln euro).

„Od lutego tego roku Szwecja przekazała Ukrainie sprzęt obronny w pięciu różnych pakietach wsparcia. Szósty pakiet wsparcia wojskowego polegał na wysiłku edukacyjnym. Szwedzcy instruktorzy prowadzą obecnie podstawowe szkolenia dla ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii” – przekazał szwedzki rząd.

Siódmy szwedzki pakiet wsparcia składa się z amunicji artyleryjskiej o wartości około 500 milionów koron szwedzkich.

Jak przekazano, amunicja artyleryjska jest kompatybilna z systemami artyleryjskimi NATO, może być użyta natychmiast po dostawie i będzie stanowić istotny wkład w zdolności wojskowe Ukrainy.

Szwecja najprawdopodobniej przekaże pociski FFV Bonus lub Excalibur.

Excalibur to precyzyjny pocisk naprowadzany dalekiego zasięgu z nawigacją GPS. Są używane do artylerii 155 mm, zdolnej do rażenia celów w odległości 35 km.

FFV Bonus to szwedzki pocisk kasetowy kalibru 155 mm przenoszący dwa samonaprowadzające się podpociski przeciwpancerne.

Jak informowaliśmy, niemiecki rząd federalny zatwierdził w osttnim czasie sprzedaż 255 precyzyjnych pocisków artyleryjskich Vulcano na Ukrainę. Data ich przekazania nie jest obecnie znana. Stany Zjednoczone planują dostarczyć Ukrainie precyzyjne pociski artyleryjskie Excalibur.

Kresy.pl / regeringen.se