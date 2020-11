Siły specjalne USA ćwiczyły w Szwecji

Żołnierze Operacji Specjalnych Sił Powietrznych USA, wraz z innymi jednostkami amerykańskimi, uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach ze szwedzkimi siłami zbrojnymi – poinformował w piątek portal Defense Brief.

Jak poinformował w piątek portal Defense Brief, amerykańscy komandosi uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach w Szwecji. W manewrach wzięły udział też szwedzkie siły zbrojne i inne amerykańskie jednostki.

Wcześniej lotnicy operujący z bazy Królewskich Sił Powietrznych w Mildenhall w Wielkiej Brytanii odbyli misję szkoleniową w Skandynawii, biorąc udział w połączonych ćwiczeniach gotowości w bazie lotniczej Aalborg w Danii pod koniec października.

Szwedzkie ćwiczenie obejmowało zasoby z oddziałów powietrznych, lądowych i morskich obu krajów partnerskich, które współpracowały w celu zwiększenia interoperacyjności i relacji na potrzeby przyszłych wspólnych wydarzeń.

„Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są niezwykle zaszczycone, że nasi partnerzy ze szwedzkiego dowództwa operacji specjalnych zaprosili nas na poligon i ćwiczenia z nimi tutaj w Szwecji. Nasi partnerzy są profesjonalistami o dużych możliwościach i nie możemy się doczekać dalszej współpracy w całym regionie Morza Bałtyckiego” – powiedział zastępca dowódcy ćwiczeń Joint Special Operations Task Force podpułkownik Houston Hodgkinson.

Szwedzkie ministerstwo obrony stwierdziło, że trwające ćwiczenia były jednymi z najbardziej złożonych manewrów przeprowadzonych między obiema stronami. Wspólne ćwiczenia objęły dziedziny powietrzne, lądowe i morskie w celu zwiększenia gotowości i zdolności reagowania w regionie Morza Bałtyckiego.

„Manewry te dają możliwość trenowania z siłami specjalnymi, a także siłami konwencjonalnymi Stanów Zjednoczonych i Szwecji we wszystkich funkcjach i domenach bojowych. To pozwala nam trenować, jak będziemy walczyć, jednocześnie podkreślając wiarygodność i możliwości naszych połączonych sił” – powiedział dowódca ćwiczeń pułkownik Nathan Owendoff. „Dodatkową korzyścią jest krytyczna wartość budowania zaufania i wzmacniania relacji między dowódcami, przywódcami elementów i siłami operacji specjalnych na wielu szczeblach”.

US military boats being unloaded at Sweden’s Blekinge air base ahead of an exercise in the Swedish archipelago look strikingly similar to USSOCOM combatant craft

Details on CCA: https://t.co/4r1mV2TTF4 pic.twitter.com/OytKmhqReq

— Defense Brief (@BriefDefense) October 12, 2020