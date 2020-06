Serbowie zmodernizowali wyrzutnie rakiet [+VIDEO/FOTO]

Minister serbskiej obrony narodowej Aleksandar Vulin uczestniczył w czwartek w zakończeniu fabrycznego odbioru serii zmodernizowanych wyrzutni rakiet „Oganj” i w pierwszych testach w placówce „Nikinci” – poinformował serbski MON.

W czwartek, szef serbskiego ministerstwa obrony Aleksander Vulin uczestniczył w odbiorze zmodernizowanych wyrzutni rakiet Oganj, nadzorował też testy w Centrum Badań Broni i Sprzętu Wojskowego „Nikinci”.

Vulin zwrócił uwagę że, artyleria rakietowa i jej jednostki są jednym z najważniejszych elementów armii. Nasza moc znacznie się zwiększyła dzięki cyfryzacji „Oganj”, modernizacji, którą przeprowadzamy po raz pierwszy od 1977 roku. Oprócz nowego INS (inercyjnego systemu nawigacji), który jest w dużej mierze zdigitalizowany i otrzymuje liczne ulepszenia w systemach łączności, model ten osiągnął to, co najważniejsze w nowoczesnej wojnie – zapewnia znacznie większą prędkość użytkowania. Zdigitalizowanemu „Oganj” potrzeba tylko trzech minut od przybycia na pozycję do wzięcia udziału w walce. Modele, które mieliśmy do tej pory, robiły to w 26 minut – poinformował minister Vulin.

Minister obrony przekazał, że serbskie siły zbrojne będą kontynuować modernizację wszystkich systemów „Oganj”, których serbskie siły zbrojne mają wiele, i że w ten sposób cała artyleria rakietowa zostanie przystosowana do wojen prowadzonych w XXI wieku. Armia serbska otrzyma półtora baterii nowych Oganj 122 w ciągu najbliższych kilku dni.

Vulin zapewnił, że serbski przemysł obronny będzie nadal rozwijał lokalne systemy wyrzutni rakiet. Kolejnym etapem będzie modułowy Oganj, który jest w stanie strzelać, wszystkimi istniejącymi typami rakiet, a także opracowanie nowych rakietach o zasięgu 40 km i 50 km, w tym rakiety z korekcją toru lotu.

Kresy.pl