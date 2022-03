Sejm odrzucił poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny zakładającą, że każdy dorosły obywatel ma prawo do posiadania broni

Wołodymyr Zełenski napisał we wtorek na Twitterze: "Rozmawiałem z premierem Holandii Markiem Rutte. Opowiedziałem o sytuacji humanitarnej na Ukrainie, ofiarach wśród ludności cywilnej, przebiegu ewakuacji i dostarczaniu pomocy humanitarnej. Podziękowałem Holandii za bezkompromisowe stanowisko w sprawie sankcji na Rosję i poparcie dla przystąpienia Ukrainy do UE". W środę Rutte został zapytany przez dziennikarzy o wpis prezydenta Ukrainy. "Rozumiem, że Ukraina ma takie życzenie, lecz jest to długofalowy proces, który może nawet potrwać dziesięciolecia" - oświadczył, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Talked to @MinPres. Told about the humanitarian situation in 🇺🇦, casualties among civilians, the course of evacuation and delivery of humanitarian aid. Thanked the Netherlands for its uncompromising stance on sanctions pressure on Russia and support for 🇺🇦’s accession to the #EU