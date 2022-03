Sondaż: 80% Polaków chce zamrożenia cen w sklepach

Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu wynika, że 80% Polaków chce zamrożenia sklepowych cen na czas wojny na Ukrainie.

Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie Super Expressu, aż 80% Polaków uważa, że rząd powinien zamrozić ceny produktów na czas trwania wojny na Ukrainie.

W sondażu zostało zadane pytanie: „Czy rząd powinien zamrozić ceny na czas wojny?” 80% ankietowanych odpowiedziało „tak”, 20% wybrało odpowiedź „nie”

W sprawie takiego rozwiązania dla Super Expressu wypowiedział się ekonomista Marek Zuber. „To bardzo złe podejście, bo rodzi się pytanie, kto zapłaci za to mrożenie cen. Rozumiem, że może dojść do zamrożenie pięciu cen podstawowych produktów np. mąki, cukru, ale wtedy to rząd musi pokryć straty, jeśli dojdzie do wzrostu cen. 80 proc. osób tak chce, bo ludzie się boją, boją się wzrostu cen, słyszą, że złoty się osłabia, słyszą, że dochodzi do wzrostu cen pszenicy. Jest panika i ta panika udzieliła się Polakom. Gospodarka nakazowo-rozdzielcza zbankrutowało, a rząd nie jest w stanie zablokować cen, a jeśli ceny bloku, to musi wskazać, kto będzie porywał straty, jeśli koszty produkcji wytworzenia będą wyższe niż cena, którą narzuca rząd. Ludzie przestraszeni sytuacją, totalnie nadzwyczajną, ulegają też panice. To przyczyna do ludzkiego strachu, dlatego też żądają by coś z tym zrobić. Wchodzimy w wojnę z bardzo wysoką inflacją, najwyższą od 20 lat, więc z całą pewnością inflacja będzie jeszcze wyższa, ale o ile, to na razie nie da się tego określić”.

Portal Money.pl przypomina opinię Jarosława Janeckiego, ekonomisty i wykładowcy SGH, według niego: „wchodzenie państwa w proces ustalania cen jest sytuacją bardzo niebezpieczną. Bo jeżeli rząd decyduje się na ich zamrożenie czy regulowanie, powoduje, że na producentów lub usługodawców rynkowych są narzucane pułapy cenowe”.

„To oznacza, że w sytuacji, gdy dochodzi do wzrostu cen komponentów itp., rząd zamrażając ceny, wymusza de facto utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie. A to powoduje, że producenci w pewnym momencie stwierdzają, że nie będą produkować danego dobra, bo generuje to stratę” – tłumaczył.

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 2-3 marca 2022 roku na próbie 1041 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

