Sejm: Braun chce, żeby służby zajęły się domniemaną współpracą Morawieckiego ze Stasi [+VIDEO]

Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja) podczas posiedzenia Sejmu przypomniał o doniesieniach w sprawie domniemanej współpracy premiera Mateusza Morawieckiego z tajnymi służbami byłej NRD.

Przypomnijmy, że posłowie Konfederacji domagają się od służb państwowych zajęcia się sprawą rzekomej rejestracji premiera Mateusza Morawieckiego jako niejawnego współpracownika tajnych służb byłej NRD – Stasi. Sprawa została opisana w ubiegłym tygodniu przez dziennikarza śledczego, Leszka Szymowskiego.

W czwartek do sprawy wrócił poseł Grzegorz Brauna, zabierając głos na forum Sejmu. Zwrócił uwagę, że minął tydzień od upublicznienia przez Szymowskiego „informacji o podwójnej rejestracji Mateusza Jakuba Morawieckiego jako tajnego współpracownika sowiecko-niemieckiej tajnej służby STASI”, pod pseudonimami „Jakob” i „Student”.

– Cisza w eterze utrzymywana przez władzę i służby skłania mnie do złożenia wniosku formalnego w zgodzie z regulaminem o zarządzenie przerwy, zwołanie konwentu seniorów, tak aby pani marszałek mogła skonsultować sposób przedstawienia Wysokiej Izbie informacji o tej sprawie – powiedział poseł.

– Z ostrożności procesowej proszę traktować tę moją wypowiedź jako publiczne zawiadomienie szefa służb, ministra sprawiedliwości… – kontynuował Braun, ale w tym momencie marszałek Witek wyłączyła mu mikrofon. Przerywała też jego wypowiedź.

– Proszę zawiadomić, proszę zawiadomić… – mówiła Witek, na co część sali odpowiedziała krzykiem [trudno zrozumieć, co krzyczano; nie zapisano tego również w stenogramie z posiedzenia – red.]. – No właśnie kogo, proszę zawiadomić, no właśnie kogo – kontynuowała.

Dzień wcześniej w sprawie doniesień Leszka Szymowskiego wpis na Twitterze zamieścił Stanisław Żaryn, zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. Według niego są to insynuacje i pomówienia, które wpisują się w rosyjską propagandę.

„W polskiej przestrzeni informacyjnej odnotowano próbę zdezawuowania i podważenia wiarygodności Premiera RP poprzez insynuowanie jego związków ze służbami NRD. Te pomówienia, jednoznacznie zbieżne z celami informacyjnymi FR, padły na podatny grunt cz. klasy politycznej w Polsce” – napisał Żaryn.

9 grudnia br. w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji z udziałem dziennikarza śledczego, Leszka Szymowskiego. Kilka dni wcześniej ogłosił on wyniki swojego śledztwa dziennikarskiego, według których premier Mateusz Morawiecki miał być dwukrotnie zarejestrowany w 1989 roku przez Służbę Bezpieczeństwa NRD (STASI) jako tajny informator.

Posłowie Konfederacji, Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke, podczas wspólnej konferencji prasowej z Szymowskim w Sejmie, domagali się od służb państwowych zajęcia się sprawą rzekomej rejestracji premiera Morawieckiego jako niejawnego współpracownika Stasi.

