Rozłam w Konfederacji. Odchodzi trzech posłów

Posłowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz ogłosili w poniedziałek, że odchodzą z Konfederacji. Odejście Wolnościowców ma związek z usunięciem z partii Artura Dziambora. Zadeklarowali, że stworzą w Sejmie koło Wolnościowców.

Posłowie poinformowali o swojej decyzji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie. Ma to związek z usunięciem z partii Artura Dziambora. „Wolnościowcy opuszczają z dniem dzisiejszym Konfederację, Wolnościowcy zakładają swoje własne koło i tym samym jest to koniec Konfederacji. Jest to koniec tej Konfederacji jaką znamy, koniec tej Konfederacji, na jaką się umawialiśmy – pluralistycznej, która miała aspiracje do tego, żeby być merytoryczną opozycją, tymczasem najbardziej merytorycznych posłów obecnie wyrzuca, zostawia za to spadochroniarzy i gawędziarzy” – oświadczył poseł Dobromir Sośnierz.

Wyraził opinię, że „taka Konfederacja nie zasługuje już na miano Konfederacji, ponieważ ulega wyraźnej federalizacji”. „To my będziemy kontynuowali merytoryczne dzieło Konfederacji” – dodał.

W czasie konferencji posłowie skomentowali usunięcie z Konfederacji prezesa Wolnościowców, Artura Dziambora. Ich zdaniem nie był to pierwszy „wrogi ruch” wobec Wolnościowców. Przypomnieli, że wcześniej Jakub Kulesza stracił funkcję przewodniczącego koła Konfederacji w Sejmie. „Jeszcze wcześniej pozbawiono nas gwarancji miejsc na listach” – powiedział Sośnierz.

„Jesteśmy przez kolegów od dłuższego czasu niedwuznacznie informowani, że już nie chcą nas w Konfederacji” – stwierdził.

Dziambor krytykował wcześniej prawybory w partii Nowa Nadzieja, nazywając je „ustawką” i „prawyborami w pełnym Putinie”. Sośnierz oświadczył w poniedziałek, że zgadza się z opinią Dziambora. Zadeklarował, że Wolnościowcy przestawią w środę „miażdżący” raport dotyczący nieprawidłowości w prawyborach.

„Koledzy nie potrafili dopilnować, żeby nie można było głosować wielokrotnie w tych prawyborach” – powiedział. Dodał, że jego asystentka zagłosowała cztery razy w prawyborach Nowej Nadziei w Bielsku-Białej i Katowicach.

„Mamy do czynienia z wyraźnym przekrętem, ponieważ korzyści finansowe na obsadzaniu miejsc przynależnych do partii Konfederacja osiągnęła partia Nowa Nadzieja” – stwierdził Sośnierz. Jego zdaniem Nowa Nadzieja „sprzedawała miejsca na listach”.

„Moje wypowiedzi zostały ocenione jako bardzo negatywnie wpływające na wizerunek Konfederacji, tymczasem wypowiedzi innych liderów nie są w ogóle dyskutowane” – powiedział z kolei poseł Artur Dziambor, odnosząc się do usunięcia z Konfederacji.

„Problem był z nami, ponieważ mieliśmy uwagi co do tego, co dzieje się w środku” – dodał.

Do odejścia Wolnościowców odniósł się na Twitterze Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. „Trzej posłowie, którzy dziś opuścili koło Konfederacji, odrzucili wszystkie, kompromisowe propozycje dotyczące list wyborczych, jakie udało się wypracować w ciągu ostatnich miesięcy. Wszystkie inne powody są tylko dorabianiem historyjek do własnych słabości i braku realizmu” – oświadczył.

Trzej posłowie, którzy dziś opuścili koło Konfederacji, odrzucili wszystkie, kompromisowe propozycje dotyczące list wyborczych, jakie udało się wypracować w ciągu ostatnich miesięcy. Wszystkie inne powody są tylko dorabianiem historyjek do własnych słabości i braku realizmu. — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) February 13, 2023

Kresy.pl