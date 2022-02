Rosnieft podpisał umowę na dostawy ropy do Chin. Przy obecnych cenach to dodatkowe 80 mld USD w 10 lat

Prezydent USA Joe Biden w rozmowie z NBC News zaapelował do obywateli amerykańskich przebywających na Ukrainie o natychmiastowe opuszczenie jej terytorium. Zapowiedział, że w przypadku rosyjskiej inwazji "nie wyśle lotnictwa amerykańskiego, by ewakuować tych, którzy będą chcieli wylecieć z tego kraju".

"Amerykańscy obywatele powinni wyjechać już teraz. To nie jest tak, że mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną. Mamy do czynienia z jedną z największych armii na świecie. To zupełnie inna sytuacja i sprawy mogą się potoczyć w szaleńczym tempie" - powiedział Biden.

Amerykański prezydent podkreślił, że nie wyśle na Ukrainę wojsk. "Kiedy Amerykanie i Rosjanie zaczną strzelać do siebie, będziemy mieć wojnę światową" - stwierdził Biden. Ocenił, że nawet jeśli rosyjski prezydent Putin jest "na tyle głupi, by wejść (na Ukrainę - red.), jest na tyle mądry, by nie zrobić nic, co negatywnie wpłynęłoby na obywateli USA".