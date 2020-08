Rosja prowadzi na Pacyfiku największe ćwiczenia wojskowe od lat. Okręt w okolicy Alaski spowodował alarm w USA

@USNorthernCmd is responsible for the homeland defense of the United States and has a designated area of responsibility that includes North America and its adjacent waters.

The current Russian maritime activity is taking place in international waters well outside the U.S. territorial sea. We have not received any requests for assistance from the Russian Navy or other mariners in the area.

„Jeśli to nie jest ofiara awarii, to jest to wyraźny sygnał, że Rosja rozmieszcza siły w pobliżu naszych wód” – powiedział Aaron Amick, komentator The Drive i doświadczony żołnierz służący na okrętach podwodnych. „Wygląda na to, że jest to odpowiedź na publiczny komunikat Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych [dot. Seawolfa w Norwegii]. Najpierw zobaczmy, czy to nie awaria”.

„Omsk” to tylko jeden z około 50 okrętów wojennych i podwodnych, które brały udział w ćwiczeniach na Morzu Beringa. 27 sierpnia rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało wideo z ćwiczeń, które można zobaczyć w poniższym tweecie, zawierające fragment z tym właśnie okrętem.

Rosyjskie ćwiczenia odbywają się w czasie ćwiczeń U.S. Navy Rim of the Pacific (RIMPAC), które rozpoczęły się 17 sierpnia i mają potrwać do 31 sierpnia. Są to najważniejsze amerykańskie ćwiczenia wojskowe na Pacyfiku, w których biorą udział sojusznicy USA i partnerzy z całego świata. Ze względu na tegoroczną pandemię zostały one znacznie ograniczone.

„Pierwotnie RIMPAC 2020 planował objąć do 30 krajów, ponad 50 statków i okrętów podwodnych, ponad 200 samolotów i 25 000 personelu, z czego 4 000 na lądzie” – powiedział wiceadmirał marynarki wojennej Scott Conn, dowódca Trzeciej Floty USA w filmiku z początku ćwiczeń. „To byłby największy RIMPAC do tej pory. Ograniczyliśmy go do 10 krajów, 22 statków, jednego okrętu podwodnego i około 5300 członków personelu na morzu”.

Ze swojej strony rosyjska marynarka wojenna ściśle powiązała swoje ćwiczenia z szerszą presją Kremla na zwiększenie obecności wojskowej w coraz bardziej strategicznym regionie Arktyki. „Budujemy nasze siły, aby zapewnić rozwój gospodarczy regionu” – powiedział w oświadczeniu admirał Nikołaj Jewmenow, najwyższy oficer rosyjskiej marynarki wojennej. „Przyzwyczajamy się do przestrzeni Arktyki”.

Rosja od lat intensywnie rozszerza swoją działalność militarną w Arktyce, a także tworzy konstelację nowych i rozbudowanych baz w całym regionie.

Globalne zmiany klimatyczne ułatwiły siłom zbrojnym, a także interesantom biznesowym, bardziej regularne działania w odległym regionie i dostęp do niego na nowe sposoby. Prawa do zasobów podmorskich, od ryb po ropę naftową, a także kontrola nad potencjalnymi szlakami żeglugowymi będą prawdopodobnie w przyszłości coraz poważniejszymi punktami spornymi.